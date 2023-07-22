تفاصيل لقاء قائد المنطقة العسكرية الثانية مع قيادة التحالف العربي في محافظة المهرة

السبت 22 يوليو-تموز 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

عدد القراءات 333

ناقش قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فائز التميمي واللواء محسن مرصع قائد محور الغيضة، مع قيادة قوات التحالف العربي في محافظة المهرة، العديد من الخطط والقضايا العسكرية في المحافظة.

وذكر إعلام المنطقة العسكرية الثانية أن التميمي وقائد محور الغيضة التقيا بقيادة قوات التحالف في محافظة المهرة لبحث جملة من القضايا والمواضيع الهامة والتي من شأنها تذليل الكثير من الصعوبات لدى المحور والمساهمة في الخطط والبرامج التدريبية بما يسهم في تحقيق الامن والاستقرار في محافظة المهرة.

وأشاد قائد قوات التحالف بزيارة اللواء التميمي واللواء مرصع لقوات التحالف المتواجدة بالمهرة والنزول الميداني لقائد المنطقة للوحدات العسكرية في محافظة المهرة