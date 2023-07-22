الدفاع تعلن موعد المرحلة الثانية من القبول في كلية الطيران

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قال مدير كلية الطيران والدفاع الجوي اللواء الركن أحمد صالح البحش، انه سيتم يوم غد الأحد القادم الموافق 23 يوليو 2023م، تدشين المرحلة الثانية من التسجيل والقبول للكلية من المدنيين ومن تأخر من القوات المسلحة والأمن.
وأوضح أنه سيتم توزيع جميع صنوف ومكونات القوات المسلحة وجميع المناطق العسكرية والهيئات والدوائر، بما في ذلك قوات حراس الجمهورية، وألوية العمالقة، والمقاومة الوطنية، وقوات اليمن السعيد، ودرع الوطن، وقوات الانتقالي والقوى والمحاور المرابطة في الحدود الشماليةوفق مانقلة موقع الجيش ل"سبتمبر نت".
ولفت اللواء البحش إلى أنه تم تخصيص 20% من المقاعد للجامعيين و30% لأبناء الشهداء.
وأكد اللواء البحش بأنه تم اختيار هيئة التدريس، والكادر التعليمي، من جميع المحافظات، ومن ذوي الخبرة والحاصلين على الشهادات العليا، لافتا إلى أن معظمهم كانوا يعملون في الكليات والأكاديميات العسكرية قبل الانقلاب.
وثمن مدير كلية الطيران والدفاع الجوي، اهتمام وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري، ورئيس هيئة الأركان العامة، الفريق الركن دكتور مدير كلية الطيران والدفاع الجوي: