السبت 22 يوليو-تموز 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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اعتبر رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر، السبت، جريمة اغتيال رئيس فريق برنامج الغذاء العالمي في تعز، جريمة نكراء وسابقة خطيرة تستهدف اليمن بأكملها.

وقال بن دغر في بيان له على تويتر: "جريمة نكراء تلك التي ارتكبت بحق رئيس فريق الغذاء العالمي في محافظة تعز الأردني الأصل الشهيد مؤيد حميدي، سابقة خطيرة، وعمل دنيء وجبان، يهدد برنامج الغذاء العالمي الذي يقدم خدماته الانسانية لأبناء تعز واليمن عمومًا"

وأضاف بأن الحادثة تضاعف من "آلام تعز وأهلها الذين يواجهون حصارًا حوثيًا ظالمًا منذ سنوات". وختم بالقول : "رحم الله حميدي العربي الأردني فمن استهدفوا حياته فقد استهدفوا اليمن كلها، وارتكبوا بحقها جريمة لا تغتفر، وغفر الله له، وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون