بعثة أممية تكشف إحصائية مهولة لضحايا الألغام في الحديدة

السبت 22 يوليو-تموز 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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سقط ثمانية مدنيين قتلى وجرحى بالألغام مليشيا الحوثي الإرهابية خلال شهر يونيو الماضي بمحافظة الحديدة .

وأوضحت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA)، اليوم السبت، إنها سجلت وقوع ستة حوادث ألغام أرضية ومتفجرات من مخلفات الحرب (ERW)، أسفرت عن سقوط 8 ضحايا بين المدنيين (5 قتلى و3 مصابين)، في المحافظة، خلال شهر يونيو 2023.

وأضافت أن الضحايا المدنيين الذي سقطوا في يونيو الماضي، أُبلغ عنهم بشكل أساسي في مديريات الحالي وحيس والتحيتا، فيما كان أغلب الضحايا من الرجال وبنسبة 57%، بينما الأطفال كانوا بنسبة 38%، أما النساء فشكلت ما نسبته 5% من إجمالي الضحايا المسجلين في يونيو الماضي.

وأشارت البعثة إلى أن عدد الضحايا المدنيين في يونيو 2023، يمثل انخفاضاً بنسبة 50% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2022، الذي شهد سقوط 16 ضحية مدنية (10 قتلى و6 مصابين). وانخفاضاً بنسبة 20% مقارنة بالشهر السابق من ذات العام (مايو)، الذي شهد سقوط 10 ضحايا (4 قتلى و6 جرحى).

وحذرت البعثة في تقريرها من خطر زيادة انجراف الألغام الأرضية في الأشهر المقبلة، بسبب الفيضانات الغزيرة المتوقعة في هذا الوقت من العام في مديريات حيس والخوخة والمخا، كما حدث العام الماضي، "حيث أدت الفيضانات الموسمية إلى جرف الألغام لمسافات طويلة بسبب السيول، بما في ذلك الألغام المضادة للمركبات، ما زاد من تعريض المدنيين والماشية وحركة المرور التجارية للخطر. يشار إلى أن مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيًا، تُعد الجهة الوحيدة المسؤولة عن زراعة الألغام