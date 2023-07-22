رابطة المختطفيين: (500)حالة انتهاك طالت مختطفيين قسريا ب_12محافظة يمنية

السبت 22 يوليو-تموز 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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وكشفت رابطة أمهات المختطفين في تقريرها الحقوقي السنوي السابع، الذي أطلقته، اليوم السبت22يوليو تموز، في مدينة تعز، أنها وثقت 544 حالة انتهاك ارتكبتها أطراف النزاع ضد المدنيين المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسرياً خلال العام 2022، في 12 محافظة، هي: صنعاء وعدن وتعز ومأرب وذمار والحديدة وحجة وعمران وشبوة وإب ولحج وصعدة.

وأضاف التقرير الذي حمل عنوان "أمهات على أبواب العدالة 4"، أن هذه الانتهاكات تنوعت بين الاحتجاز التعسفي (442 حالة) والإخفاء القسري (56 حالة) والتعذيب وسوء المعاملة (33 حالة) وإصدار أحكام بالإعدام (13 حالة).

وأشار إلى أن جماعة الحوثيين تصدرت قائمة جهات الانتهاك وبعدد 403 انتهاكات، وهو ما يمثل نسبة 74.1% من إجمالي الانتهاكات المسجلة بحق المختطفين والمخفيين المدنيين خلال العام الماضي، تليها قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي بما نسبته 21.3%، أو 116 حالة، ثم الحكومة المعترف بها بنسبة 2.4%، 13 حالة، وأخيراً القوات المشتركة بالساحل الغربي بنسبة 2.2%، 12 حالة.

وطالبت الرابطة في تقريرها، جميع الجهات المحلية والدولية للضغط من أجل الإفراج عن المحتجزين خارج إطار القانون، والعمل على منع جهات الصراع من ممارسة الانتهاكات بحق المدنيين، وحماية حقوق الإنسان على مختلف الأصعدة الإنسانية والسياسية.

وشددت على ضرورة محاسبة مرتكبي الانتهاكات بحق المختطفين والمخفيين قسراً والمعتقلين تعسفاً (أفراداً وجهات)، وتقديمهم للمحاكمة العادلة وتعويض الضحايا وجبر ضررهم