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العميد طارق صالح يشيد بسرعة الأجهزة الأمنية في القبض على منفذي إغتيال الموظف الأممي بتعز

السبت 22 يوليو-تموز 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة
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اشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي العميد طارق صالح، بالجهود الأمنية في محافظة تعز، التي القت القبض على منفذي عملية إغتيال الموظف الأممي التابع لبرنامج الغذاء العالمي أمس الجمعة في مدينة التربة.

وقال العميد طارق صالح أن الأجهزة الأمنية كانت عند مستوى الحرص والمسؤولية في التعامل مع الجريمة النكراء التي استهدافت ممثل برنامج الأغذية العالمي في المحافظة. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه العميد طارق مع محافظ تعز نبيل شمسان، للوقوف على تفاصيل ضبط (المتهمين) باغتيال ممثل البرنامج الأممي في المحافظة.

وأكد عضو المجلس الرئاسي، وقائد المقاومة الوطنية في الساحل الغربي، على ضرورة أن تقوم الأجهزة الأمنية بواجبها المنوط بها في ترسيخ دعائم الأمن وملاحقة كل من تسول له نفسه المساس باستقرار تعز وزعزعة السكينة العامة للمواطنين.

ووجّه العميد طارق برفع اليقظة، وتكثيف الحماية الأمنية لمسؤولي وكالات الإغاثة الإنسانية.

 
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