الاستخبارات الأمريكية تعترف بأمر هام يتعلق بنقل الأسلحة النووية الروسية لبيلاروسيا

السبت 22 يوليو-تموز 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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قالت شبكة “سي إن إن” CNN نقلاً عن مسؤولين في الاستخبارات الأمريكية، اليوم السبت، إنه لا يوجد سبب يدعو للتشكيك في مزاعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا نقلت الدفعة الأولى من الأسلحة النووية التكتيكية إلى بيلاروسيا.



وفقاً لشبكة “سي إن إن”، فقد أقر المسؤولون الاستخباراتيون بصعوبة تتبع هذه الأسلحة حتى عبر الأقمار الاصطناعية، معربين عن اعتقادهم أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، لن تكون له سيطرة على الأسلحة النووية التكتيكية التي قالوا إن موسكو ستسيطر عليها بالكامل.

وأضافوا: أن نقل الأسلحة النووية التكتيكية إلى بيلاروسيا لن يزيد من خطر وقوع حادث نووي ولن يغير المشهد النووي دولياً.

وأمس الجمعة، حذّر بوتين من أن أي عدوان على بيلاروسيا سيكون بمثابة العدوان على روسيا، وأن موسكو سترد “بكل الوسائل” التي في حوزتها.

وقال بوتين خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي نقل التلفزيون وقائعه “فيما يتعلق ببيلاروسيا التي هي جزء من الدولة الاتحادية، فإن شن عدوان على بيلاروسيا سيكون بمثابة عدوان على الاتحاد الروسي، وسنرد عليه بكل الوسائل التي في متناولنا”.

وسبق أن أعلنت حكومة بولندا، العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي، عزمها نقل عدد غير محدد بعد من قواتها نحو الشرق أكثر، بسبب وجود قوات من مجموعة فاغنر الروسية في بيلاروسيا.

واتهم بوتين بولندا بوجود نية لديها لاحتلال غرب أوكرانيا، دون تقديم أدلة على ذلك، قائلا إن هناك تقارير تتحدث عن تشكيل مزمع لوحدة عسكرية أوكرانية بولندية ليتوانية.

وقال إن الوحدة سيجري نشرها في أوكرانيا “لضمان أمن ما هو الآن غرب أوكرانيا.. لكن بشكل أساسي، إذا كنت تسمي الأشياء بأسمائها، فإن الأمر يتعلق بالاحتلال اللاحق لهذه الأراضي”.