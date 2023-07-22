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5 أجهزة كهربائية ترفع الفاتورة دون أن تشعر

السبت 22 يوليو-تموز 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات
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يتفاجأ البعض من المستهلكين بارتفاع فواتير الكهرباء بصورة كبيرة لاسيما في فصل الصيف.

5 أجهزة ترفع استهلاك الكهرباء

يحذر الخبراء من 5 أجهزة كهربائية ترفع الكهرباء دون أن تشعر وهي:

1-شواحن الهواتف.

2- مكيفات الهواء.

3- غلاية الماء الكهربائية.

4- أجهزة الكمبيوتر.

5- المايكروويف.

 

توفير استهلاك المكيفات

ومن جهته، قدم المركز السعودي لكفاءة الطاقة عددًا من الخطوات والنصائح المهمة قبل وأثناء وبعد شراء المكيف، لتوفير استهلاكه من الطاقة.

أوضح المركز أن نسبة التوفير في اختبار المكيفات عالية الكفاءة تصل إلى 49%؜ مقارنة بالمكيفات منخفضة الكفاءة.

 

وقدم العديد من النصائح لتجنب زيادة استهلاك المكيفات في المنازل والتي تشكل أكثر الأجهزة استخدامًا، وتشمل النصائح:

1 – تنظيف فلتر المكيف والذي يمنع تراكم الأتربة، ما يزيد من كفاءة التبريد ويقلل استهلاك الكهرباء.

2 – إغلاق النوافذ والأبواب، وسد الثقوب لمنع دخول الهواء الحار إلى داخل المنزل، أو تسرُّب الهواء البارد إلى خارجه.

 

3 – استخدام الحشوات حول إطارات الأبواب والنوافذ وفتحات التكييف.

4 – إسدال الستائر “العازلة” للنوافذ لمنع دخول الحرارة الخارجية إلى الداخل.

5 – تفادي تركيب المكيفات الجدارية في المناور أو الأماكن الضيقة لضمان تهوية جيدة للجهاز.

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