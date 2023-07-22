برشلونة يعلن إلغاء مباراته الودية مع يوفنتوس - مالسبب؟

السبت 22 يوليو-تموز 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أعلن نادي برشلونة الإسباني اليوم السبت عن إلغاء وديته مع يوفنتوس الإيطالي بسبب إصابة عدد من لاعبي الفريق الكتالوني بالتهاب معوي، وذلك حسبما أعلن برشلونة عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عبر تغريدة.

اللقاء كان من المقرر إقامته فجر الأحد في كاليفورنيا ضمن تحضيرات برشلونة للموسم الجديد 2023-2024.

وستشهد الأراضي الأميركية مباراة كلاسيكو جديدة بين ريال مدريد وبرشلونة، والتي ستكون الرابعة في رحلة "البلوجرانا" التحضيرية للموسم الجديد.