رئيس مجلس الانقلاب الحوثي مهدي المشاط يكشف رسمياً عن سر توقف المفاوضات مع السعودية

السبت 22 يوليو-تموز 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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كشف رئيس مجلس الانقلاب الحوثي في صنعاء مهدي المشاط عن سر توقف المفاوضات التي تجريها جماعته مع المملكة العربية السعودية.



وأكد المشاط في كلمته اليوم السبت خلال تدشينه للعام الدراسي الجديد بإحدى مدارس العاصمة المحتله صنعاء بأن "الحوارات توقفت مع العدو (في اشارة الى المملكة العربية السعودية) حسب ماذكرت وكالة سبأ النسخة الحوثية المزورة.



وتابع بالقول :نحن نُجري الحوارات وتوقفت، أًريد أن يعلم كل من يعمل في الحقل المدرسي وموظفي الدولة، أني شخصياً مشرف على المفاوضات مع العدو، التي توقفت عند نقطة تسليم الراتب من ثرواتنا النفطية والغازية".



واوضح المدعو المشاط بان السعودية كانت "مستعدة بأن تقوم بسداد الرواتب من لديها مقابل تحويل ايرادات الثروات النفطية والغازية للبنك الأهلي السعودي وهو ما رفضته جماعته وتسبب في تعثر المفاوضات في المرحلة الماضية حسب تعبيره.

وأردف :السعودي كان مستعدا أن يسدد الرواتب من لديه، لكن لا نقول من ثرواتنا النفطية والغازية، ماذا يعني هذا، يعني أنه يريد أن ينهب ثروتنا النفطية والغازية، ويحولها للبنك الأهلي السعودي، ومن ثم يتصدق على موظفي شعبنا، وهذا ما رفضناه، وهو السر في تعثر المفاوضات في المرحلة الماضية، وسنعمل على أن تصلكم وتصل كل موظفي الدولة بما فيها المعلمين في الحقل المدرسي".