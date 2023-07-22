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اكد مصادر أممية اليوم السبت بدء عملية تفريغ النفط من سفينة النفط "خزان صافر" المتهالكة قبالة السواحل الحديدة (صافر)، إلى السفينة البديلة.
وقال "ويم زويجنبرغ"، رئيس مشروع نزع السلاح الإنساني، في منظمة (PAX) الهولندية للسلام وإنهاء العنف المسلح في تغريدة على تويتر، "من الرائع أن نرى كيف عمل المجتمع الدولي بجد لمنع كارثة بيئية كبرى في اليمن، حيث يتم الآن نقل 1.14 مليون برميل من النفط من صافر إلى الناقلة البلديلة اليمن / نوتيكا".
يذكر أن الناقلة البديلة "نوتيكا"، كانت قد وصلت يوم الاثنين إلى موقع خزان صافر النفطي تمهيدًا لمباشرة سحب حمولة ناقلة النفط "صافر" المهجورة قبالة ميناء الحُديدة الاستراتيجي في البحر الأحمر، في عملية تهدف إلى تجنّب كارثة بيئية.
وترسو "صافر" التي صُنعت قبل 47 عامًا وتُستخدم كمنصّة تخزين عائمة، على بعد نحو خمسين كيلومترًا من ميناء الحُديدة الاستراتيجي الخاضع لسيطرة الحوثين، وتحتوي على 1,14 مليون برميل، ولم تخضع السفينة لأي صيانة منذ 2015م جراء تعنت الحوثيين ما أدّى الى تآكل هيكلها وتردّي حلتها