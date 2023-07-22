قتلى وجرحى في اشتباكات قبلية في صنعاء تغذيها مليشيا الحوثي

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قتل ثلاثة مواطنين وإصيب ثلاثة آخرين، في اشتباكات قبلية، اليوم السبت، في محافظة صنعاء. وافادت مصادر محلية ان اشتباكات مسلحة وإطلاق النار بين أهالي خولان الطيال وأهالي همدان في صنعاء، أدت إلى مقتل ثلاثة وإصابة ثلاثة آخرين من المساجين الذين كانوا على متن طقم قسم شرطة ضروان.
وأوضحت المصادر إلى أن مطلقي النار لاذو بالفرار في وقت وقفت المليشيات الحوثية صامته لم تحرك ساكن ولم تتدخل في ايقاف او القبض على الجناة.
وبحسب مراقبين تعمل المليشيات المدعومة من إيران على تغذية الصراعات القبلية في مناطق سيطرتها لاضعافها ولقدرتها على التحكم بها.
وشهدت صنعاء قبل عدة أسابيع، حادثة مماثلة أسفرت عن مقتل عدة مواطنين من أهالي بني مطر أمام المجمع القضائي في منطقة عطان. كما تأتي هذه الحادثة في ظل انفلات أمني كبير يشهدها العاصمة المحتلة صنعاء وبقية المحافظات التي تحت سيطرة المليشيات الحوثية، والتي تزيد من حدة الخلافات بين القبائل وتعمل على تصعيدها وفقًا لمراقبين