روسيا تدشن مشروعاً عملاقاً للغاز المُسال

السبت 22 يوليو-تموز 2023 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- وكالات

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أطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مورمانسك الخط الأول من مشروع «اركتيك ال.إن.جي2» (آركتيتك للغاز المُسال 2) وهو مشروع هائل للغاز الطبيعي المُسال في القطب الشمالي انسحبت منه المجموعة الفرنسية «توتال إنٍرجيز» في 2022.

وقال أحد مُشغِّلي المشروع خلال حفل التدشين الذي بث التلفزيون وقائعه أن «تفويض القَطر لنقل خط المعالجة الأول لمصنع الغاز الطبيعي المسال جاهز وأطلب الإذن ببدء عمليات النقل في البحر».

ويقع هذا المشروع الذي تقدر قيمته بـ21 مليار دولار في شبه جزيرة جيدان على بعد نحو ثلاثين كيلومتراً عن أول مصنع عملاق للغاز الطبيعي المُسال في شبه جزيرة يامال بدأ تشغيله في 2017. ومن

المتوقع أن تبلغ الطاقة الإنتاجية للمشروع 19.8 مليون طن من الغاز الطبيعي المُسال سنوياً عبر ثلاثة خطوط إنتاج من حقل الغاز القريب والغني في أوترينييه. وكانت الفرنسية «توتال إنِرجيز» قد أعلنت في 2022 بعد بدء الهجوم الروسي في أوكرانيا وقف تمويلها لمشروع «أركتيك إل.إن جي2» الذي تمتلك «نوفاتِك» الروسية ستين في

المئة منه مع الصينيتين «مؤسسة النفط الوطنية الصينية (سي.إن بي. سي)» و»المؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري (سي.إن.أو.أو.سي) واليابانية «جابان أركتيك إل.إن .جي». و»أركتيك.إل.إن.جي2» هو أحد المشاريع الرئيسية لاستغلال روسيا «طريق البحر الشمالي» الذي يربط آسيا بأوروبا. وتأمل موسكو أن يكون طريق القطب الشمالي هذا، الذي أصبح قابلاً للاستخدام بفضل الاحتباس الحراري وذوبان الجليد، قادراً في المستقبل على منافسة قناة السويس في تجارة المحروقات