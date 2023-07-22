شرطة تعز تعلن القبض على المتورطين في حادثة اغتيال الموظف الأممي

السبت 22 يوليو-تموز 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-تعز

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اعلنت شرطة تعز اليوم القبض على المنفذين المباشرين وأكثر من 10 آخرين مشاركين في جريمة اغتيال مدير برنامج الأغذية العالمي "مؤيد حميدي" في مدينة التربة جنوبي المحافظة.

وفي وقت سابق وجهت وزارة الداخلية تعميما هاما للأجهزة الأمنية والمنافذ بشأن المطلوب (أحمد يوسف الصرة) المتهم في حادثة اغتيال الموظف الأممي في التربة بتعز.

وامس اعلنت الأجهزة الأمنية بمحافظة تعز، انها توصلت الى تحديد هوية المتهمين بجريمة اغتيال منسق برنامج الاغذية العالمي في التربة وإصابة مواطن، يوم الجمعة، في مدينة التربة جنوب المحافظة وشرعت في ملاحقتهم .

وقال مدير عام شرطة المحافظة قائد الحملة الأمنية العميد منصور الاكحلي لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) "عقب تلقي البلاغ بالحادثة وجه محافظ المحافظة نبيل شمسان رئيس اللجنة الأمنية بخروج حملة أمنية مشتركة بقيادة مدير شرطة المحافظة والتي باشرت إجراءات التحقيق في حادثة اغتيال منسق مكتب برنامج الغذاء العالمي " مؤيد حميدي " يحمل الجواز الاردني 50 عاما وإصابة المواطن صالح الشحطري من قبل اثنين يستقلون دراجة نارية أمام مطعم الشيباني وسط مدينة التربة ولاذوا بالفرار وأن التحقيقات توصلت الى تحديد هوية المتهمين في الجريمة".

وأضاف العميد الاكحلي "أن الحملة الأمنية تقوم بتعقب المجرمين حالياً واتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة بضبطهم والتحقيق معهم لمعرفة دوافع ارتكاب هذه الجريمة المؤسفة".. لافتا الى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مشتركة للحملة الأمنية بحيث تكون في حالة انعقاد دائم لملاحقة الجناة و ضبطهم والتحقيق معهم وإحالتهم للقضاء لينالوا جزائهم الرادع.

وشدد مدير عام شرطة المحافظة على أن الإجراءات مستمرة بكل حزم حتى يتم ضبط الجناة واتخاذ الإجراءات اللازمة لبسط السيطرة الامنية وضبط العناصر المخلة بالامن والاستقرار..مؤكداً أن محاولات استهداف السكينة والاستقرار وتخويف المنظمات الدولية من العمل في المحافظة لن تنجح ولن يسمح لها ابدا بتحقيق اهدافها وأن الحملة الأمنية بالمرصاد لضبط كل من تسول له نفسه من العناصر الإجرامية العبث بالأمن والاستقرار وسيتم إطلاع الرأي العام أولا بأول بمستجدات الحادثة.