لمواجهة ايران.. الدفاع الأمريكية تعلن ارسال قوات اضافية الى الشرق الأوسط

السبت 22 يوليو-تموز 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-وكالات

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أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن الولايات المتحدة تعمل على نشر قوات إضافية في الشرق الأوسط، بما في ذلك الآلاف من مشاة البحرية، وذلك بعد المحاولات الإيرانية الأخيرة للاستيلاء على سفن الشحن التجارية.

وقال البنتاغون، في بيان، إن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أمر بنشر جزء من مجموعة الاستعداد البرمائية (باتان)، في منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية (سينتكوم).

ويأتي الإجراء "ردا على المحاولات الأخيرة من قبل إيران لتهديد التدفق الحر للتجارة في مضيق هرمز والمياه المحيطة به"، وفق بيان البنتاغون.

وفي العامين الماضيين، هاجمت إيران ما يقرب من 20 سفينة تجارية ترفع علما دوليا في منطقة عمليات القيادة المركزية الأمريكية.

وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال مايكل إريك كوريلا، إن القوات الإضافية ستضيف "قدرات فريدة من نوعها" إلى المنطقة من أجل "زيادة حماية التدفق الحر للتجارة الدولية، ودعم النظام الدولي القائم على القواعد".

وأضاف، في بيان، أن القيادة المركزية الأمريكية "ملتزمة بالدفاع عن حرية الملاحة في منطقة مسؤوليتنا، التي تشمل بعضا من أهم الممرات المائية في العالم".

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، حاولت البحرية الإيرانية مصادرة سفينتين تجاريتين في مضيق هرمز وخليج عمان، وفتحت النار في إحدى الحادثتين على سفينة تجارية.

وجاءت هذه الخطوة الجديدة بعد أن قال البنتاغون، خلال وقت سابق من هذا الأسبوع، إنه سيرسل طائرات مقاتلة من طراز "إف-35" و"إف-16" إلى الشرق الأوسط، بالإضافة إلى مدمرة "يو إس إس توماس هودنر" الصاروخية الموجهة.

وكانت واشنطن أعلنت، في مايو، أنها ستتعزز وجودها العسكري في الخليج في ظل "تهديدات" إيرانية متزايدة لسفن في مياه المنطقة الغنية بالنفط.

ويأتي ذلك في أعقاب احتجاز طهران ناقلتي نفط في مياه الخليج، إحداهما كانت متجهة إلى الولايات المتحدة.