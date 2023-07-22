تعميم هام بشأن المتهم بحادثة اغتيال الموظف الأممي في تعز مأرب برس ينشر اسماء اوائل الجمهورية في اختبارات الثانوية بوتين يفتح النار على بولندا وليتوانيا.. ويلمح توسيع رقعة الحرب سنتكوم تتصدى لأنشطة إيران المهددة للملاحة في مضيق هرمز في قوة عسكرية ضخمة الكشف عن اختراق صيني للبريد الإلكتروني لمسؤولين أميركيين بدأت الحرب ولكن من نوع آخر.. قرار باريس سان جرمان قضية الوثائق السرية.. محاكمة ترمب تبدأ في ذروة الانتخابات الرئاسية ماذا يجري في الفضاء؟.. أمازون ترصد 120 مليون دولار بقيمة 400 مليون دولار.. مساعدات عسكرية ضخمة أميركية و جديدة لأوكرانيا قد تقلب موازين المعارك والهجوم المضاد باالأرقام… تعرف على كم يكسب المشاهير من إنستغرام. . ومن الأعلى دخلا بين كريستيانو وميسي
أعلنت وزارة التربية والتعليم في صنعاء ، نتيجة اختبارات الثانوية العامة للعام الدراسي 1444 هـ بنسبة نجاح 86.94 بالمئة.
وقالت أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لاختبارات الثانوية العامة بلغ 202 ألفا و 905 طلاب وطالبات، حضر الاختبار 192 ألفاً و 249 طالباً وطالبة وغاب عنها 10 آلاف و 656 طالبا وطالبة، ونجح في الاختبارات 167 ألفا و 139 طالباً وطالبة فيما رسب 25 ألفا و 449 طالبا وطالبة .
وأشارت الى إمكانية حصول الطلاب على نتائجهم عبر الاتصال بالهاتف الثابت على الرقم "160" أو عبر إرسال رقم الجلوس برسالة "sms" عبر شبكة اتصالات يمن موبايل إلى الرقم نفسه.
وأشارن ايضا إلى أن الاختبارات التكميلية للطلاب الراسبين في ثلاث مواد بالقسم العلمي ومادتين فقط للقسم الأدبي ستبدأ السبت الـ 3 من شهر صفر القادم .