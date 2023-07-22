مأرب برس ينشر اسماء اوائل الجمهورية في اختبارات الثانوية

السبت 22 يوليو-تموز 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-صنعاء

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أعلنت وزارة التربية والتعليم في صنعاء ، نتيجة اختبارات الثانوية العامة للعام الدراسي 1444 هـ بنسبة نجاح 86.94 بالمئة.

وقالت أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لاختبارات الثانوية العامة بلغ 202 ألفا و 905 طلاب وطالبات، حضر الاختبار 192 ألفاً و 249 طالباً وطالبة وغاب عنها 10 آلاف و 656 طالبا وطالبة، ونجح في الاختبارات 167 ألفا و 139 طالباً وطالبة فيما رسب 25 ألفا و 449 طالبا وطالبة .

وأشارت الى إمكانية حصول الطلاب على نتائجهم عبر الاتصال بالهاتف الثابت على الرقم "160" أو عبر إرسال رقم الجلوس برسالة "sms" عبر شبكة اتصالات يمن موبايل إلى الرقم نفسه.

وأشارن ايضا إلى أن الاختبارات التكميلية للطلاب الراسبين في ثلاث مواد بالقسم العلمي ومادتين فقط للقسم الأدبي ستبدأ السبت الـ 3 من شهر صفر القادم .