السعودية تستضيف أسبوع المناخ في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2023

السبت 22 يوليو-تموز 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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تحت عنوان "التقييم العالمي" تستعد الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية لاستضافة أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023، وذلك بالتنسيق مع أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، ومن المقرر أن تقام فعاليات أسبوع المناخ في الفترة من 8 لـ12 أكتوبر من العام الجاري 2023،

وسط حضور مشرف لعدد من الوزراء والمسؤولين والإعلاميين. أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وقع الاختيار على شعار "التقييم العالمي" ليكون عنوان فعاليات الأسبوع لتقييم التقدم الذي تم تنفيذه ضمن أهداف اتفاقية باريس المتعلقة بالتغير المناخي، وتتزامن فترة استضافة المملكة العربية السعودية لأسبوع المناخ مع فترة انطلاق مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقيات المناخ COP28، وبالتالي تتيح تلك الفرصة تسليط الضوء على جهود منطقة الشرق الأوسط والكشف عن نهجها في العمل المناخي، بجانب رصد آثار التغيرات المناخية على المستوى المحلي والإقليمي على مستوى المنطقة.

وفقا لما ذكر في الموقع الرسمي لوزارة الطاقة السعودية، فإن أسبوع المناخ سيشهد سلسلة من الأنشطة واللقاءات الإقليمية الدولية المهمة، كما سيتضمن مجموعة من النشاطات الثقافية والمعارض، وسط مشاركة وحضور فعال من قبل الوزراء وكبار المسؤولين والإعلاميين والمهتمين بقضايا الطاقة والمناخ، ويهدف الأسبوع إلى تحقيق الآتي: - تعزيز الفرص. - إيجاد حلول عملية ومنطقية للتعامل مع التغير المناخي والحد من آثاره. - فتح باب المناقشات حول السياسات وفرص الاستثمار ومجالات البحث والتطوير. - نشر الحلول التقنية المختلفة كالطاقة المتجددة. - تعزيز كفاءة الطاقة، الهيدروجين. - التقاط وتخزين الكربون، إزالة ثاني أكسيد الكربون. التسجيل في فعاليات أسبوع المناخ بدورها أعلنت وزارة الطاقة أن الباب مفتوح أمام من يرغب في تنظيم فعاليات الأسبوع، وكل من يرغب في التسجيل يمكنه ذلك عبر الرابط التالي من هنا، وبشأن الاستفسارات يمكنهم التواصل عبر البريد الإلكتروني التابع لوزارة الطاقة السعودية وهو menacw@moenergy.gov.sa.

رؤية ورسالة وزارة الطاقة تتبنى وزارة الطاقة رؤية واضحة تقوم على تحقيق ريادة عالمية في الطاقة وتصميم مستقبل ابتكاري مستدام، في وجود رسالة تخدم قيادة قطاع الطاقة عبر تطوير سياسات وبرامج وخطط تنموية عالية الكفاءة، من أجل مواجهة التحديات الاقتصادية والحفاظ على الثروة الوطنية للأجيال القادمة في وجود قيم تدعم النزاهة والشفافية والإبداع والابتكار، التعاون والشراكة، المسؤولية، الموثوقية، الاستدامة