أقوى تعليق للبرلمان اليمني بشأن حادثة مقتل موظف أممي في تعز

السبت 22 يوليو-تموز 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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وصف الشيخ سلطان البركاني رئيس مجلس النواب إغتيال موظف أممي في مدينة التربة بمحافظة تعز، بانها "طعنةٌ غائرةٌ في القلب" وجهتها أيادٍ أدمنت الأذى لليمن الذي لم يتعافى من طعنات متوالية بسهامٍ مختلفة.

وأضاف رئيس مجلس النواب عبر(فيسبوك)، "الاعتداء لم يسفك دم المواطن الأردني فحسب..بل سفك معه دم كل يمني يشعر بالخيبة والحرج والأسى عليه وهو الذي جاءنا يحمل شجرة القمح والأرز. وقال البركاني، كاد العالم يستجيب لمأساة اليمن الإنسانية ويبدأ أولى الخطوات لتقديم تعز نموذجاً لخروج اليمن من محنته ليقرر أن تكون ملتقىً أممياً نموذجيًا لجهود التنمية.

وأشار إلى البسطاء والمحرومون استبشروا إلا أن قطاع الطرق وعصابات الإرهاب تأبى إلا أن تمارس هواية الدم والدمار باعتدائها هذا اليوم على موظفٍ أمميٍ من مواطني الشقيقة الأردن التي لم تتردد في مؤازرة اليمن سلطةً وشعباً عبر مبادرات لا أجد متسعاً لحصرها. وأكد البركاني، فلم يرد المجرمون التحية بمثلها، معزيا للأردن ملكاً وحكومةً وشعباً ولأسرة الشهيد مشاعر الأسى والحزن، ولا نامت أعين الجبناء.