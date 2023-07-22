أقوى تعليق للبرلمان اليمني بشأن حادثة مقتل موظف أممي في تعز مليشيا الحوثي تصفي نجل رجل أعمال وتنهب مليون ريال سعودي تفاصيل الحادثة مليشيا الحوثي تعزل مدراء لمدارس في احدى مديريات محافظة ذمار(أسماء المبعدين والبدلاء ينشرها مأرب برس رئيس لجنة الحقوق والاعلام بمحافظة الجوف يكشف عن أكبر انتهاكات شهدتها المحافظة استكشاف كويكب يجعل كل سكان الأرض مليارديرات! بيان الأغذية العالمي بشأن مقتل أحد موظفي البرنامج في اليمن أسعار القمح تتراجع 3% .. مالسبب؟ أسقاط طائره مسيره حوثيه محمله بالقذائف المتفجره في رازح بمحافظة صعدة بوفون يقرر اعتزال لعب كرة القدم أجهزة الأمن تعلن تعرفها على هوية مرتكبي جريمة اغتيال الموظف الأممي بتعز
تفاصيل الحادثة أقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية الموالية لإيران، على تصفية نجل أحد تجار وأعيان محافظة الحديدة بهدف سرقته ونهب ممتلكاته.
وقالت مصادر محلية بمحافظة الحديدة، إن عناصر المليشيات الإرهابية، داهمت الأربعاء 19 يوليو 2023، منزل التاجر أحمد حسن بندل، وهو واحد من الشخصيات الاجتماعية بالمحافظة، وعبثت بمحتويات المنزل وسرقت مليون ريال سعودي، ومن ثم قامت بقتل نجله أمام مرأى ومسمع الجميع.
وأوضحت المصادر، أن المليشيات الحوثية، وسعت من عمليات النهب والسلب لكل من يعمل معه، ووجهت لهم تهم كيدية بهدف التغطية على عملية النهب ومصادرة ممتلكات أبناء الحديدة الذين يرفضون الإتاوات الإجبارية، ونهب ممتلكاتهم بالقوة من قبل عصابة الحوثي الإجرامية.
وأشارت الى أن قادة الميليشيات تمكنوا، طيلة سنوات الحرب التي أشعلوها، من جمع ثروات مالية ضخمة جرَّاء الإتاوات والجبايات المفروضة على السكان في المناطق الخاضعة لهم، وهو ما كبَّد اليمنيين أعباءً ومشقات اقتصادية غير مسبوقة،.
واكدت المصادر أن ما تقوم به عصابة الحوثي سيكون له رد فعل قوي من أبناء محافظة الحديدة وكافة المحافظات اليمنية، لا سيما وأن الاحتقان الشعبي يتزايد يوم بعد آخر بعد أن ادرك الشعب اليمني أن لا هدف للحوثي سوى إفقار الشعب وتكريس الطبقية والمذهبية، وسرقة الناس.