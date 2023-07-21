مليشيا الحوثي تعزل مدراء لمدارس في احدى مديريات محافظة ذمار(أسماء المبعدين والبدلاء ينشرها مأرب برس

الجمعة 21 يوليو-تموز 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أقدمت مليشيا الحوثي المصنفةإرهابيا والمدعومة من إيران على إقصاء سبعة مدراء لمدارس بعزلة بني بحر في مديرية عتمة بذمار وعينت بدلا عنهم بسبعة آخرين من الموالين لها.

وكشفت مصادر محلية ان مليشيا الحوثي مستمرة في ممارسة الانتهاكات ضد عملية التعليم في المناطق الخاضعة لسيطرتها حيث أقدمت على إقصاء سبعة من مديري مدارس عزلة بني بحر في مديرية عتمة بذمار، وعينت بدلا عنهم سبعة آخرين من الموالين لها، في عملية وصفت بالتدميرية، كون بعض من تم تعيينهم لا يجيدون الكتابة بالشكل الصحيح، وليس لديهم أي مؤهل جامعي.

من جانب اخر أكدت مصادر تربوية، إن مليشيا الحوثي تسعى لإجراء تغييرات طائفية في العملية التعليمية أكدت على مراحل في عدد من المحافظات اليمنية وقد لاحظنا ذلك في حجة وعمران وصنعاء والمحويت ولفتت المصادر التي تحدثت إلى(مأرب برس ) ورفضت الكشف عن هويتها لاحتياطات أمنية إن ما تقوم به عصابة الحوثي ياتي ، في إطار التدمير الممنهج للعملية التعليمية في اليمن.

وبحسب المصادر، فإن من تم إقصاؤهم من مدراء إدارة المدارس في عتمة، هم: صلاح العتمي يفاعه، وصلاح حيدر صلاح، وعبده عبدالله الهاملي، وعمر عبدالله المعلمي، ومحمد علي علي عاطف، وعلي لبات يفاعه، ومحمد أحمد عبده يفاعه.

وطبقاً للمصادر ذاتها، فإن الذين تم تعيينهم بدلاً عن من تم إقصاؤهم، فهم: عبدالله عبده أحمد يفاعه، ومحمد عبده الدمام، وأبو بكر صلاح، ومجاهد البحري، وعبدالرحمن علي عبدالولي سنان، وعزالدين الحاج، وآخر لم نحصل على اسمه.

وأكدت المصادر، ان الإقصاء والتغيير تم في عزلة بني بحر بمديرية عتمة غربي محافظة ذمار، فيما تم إقصاء عدد من مديري المدارس في بقية عزل المديرية، إلا أنه لم تصلنا أسماؤهم.