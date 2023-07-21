رئيس لجنة الحقوق والاعلام بمحافظة الجوف يكشف عن أكبر انتهاكات شهدتها محافظة الجوف

الجمعة 21 يوليو-تموز 2023 الساعة 11 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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كشفت لجنة الحقوق والاعلام بمحافظة الجوف، ان مليشيات الحوثي الارهابية المدعومة ايرانياً، ارتكبت 5945 انتهاكاً ضد المدنيين في المحافظة خلال النصف الاول من العام الجاري 2023م.

ووفقا لما اوردتة وكالة الأنباء اليمنية سبأ فقد ،أوضحت اللجنة في تقرير لها ، بانها رصدت 17 حالة قتل واصابة بينهم اطفال ونساء..مشيرة الى ان الانتهاكات التي ارتكبتها المليشيات الحوثية توزعت بين الاخفاء، والتهجير القسري، واتلاف مركبات المواطنين، واستيلاء بالقوة على نحو (6000) هكتار من الاراضي الزراعية التي تعود ملكيتها لمواطنين من ابناء قبيلة ذو محمد.

وأشار رئيس لجنة الحقوق والاعلام بمحافظة الجوف الدكتور صالح جمالة، الى ان مليشيا الحوثي مستمرة في ممارسة الانتهاكات ضد المواطنين في محافظة الجوف وان التقرير النصفي رصدت نحو 6 الف انتهاك..لافتاً الى ان مليشيا الحوثي تقوم منذ خمسة أيام بحصار اهالي منطقة السيل شرق الحزم وتقوم بترويع السكان والاطفال والنساء..داعياً المجتمع الدولي ومنظمات الامم المتحدة الى ادانة الانتهاكات الحوثية وممارسة الضغوط الكافية لايقافها.