بيان الأغذية العالمي بشأن مقتل أحد موظفي البرنامج في اليمن

الجمعة 21 يوليو-تموز 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

عدد القراءات 168

وصف برنامج الأغذية العالمي خسارة أحد موظفيه في اليمن، اليوم، بـ"الخسارة العميقة".. معربًا عن حزنه لتأكيد "مقتل أحد الموظفين برصاص مسلحين مجهولين، بعد ظهر يوم الجمعة، في التربة بتعز جنوب غرب اليمن".

وقال البرنامج في بيان: "توفي مؤيد حميدي، وهو مواطن أردني، بعد وقت قصير من نقله إلى المستشفى".

وأشار إلى أن حميدي قدم إلى اليمن مؤخرًا لتولي منصبه الجديد كرئيس لمكتب برنامج الأغذية العالمي في تعز.. لافتًا إلى أنه عمل لدى برنامج الأغذية العالمي لمدة 18 عامًا، بما في ذلك مهمة سابقة في اليمن، وكذلك فترة في السودان وسوريا والعراق.

وقال ريتشارد راجان، ممثل برنامج الأغذية العالمي والمدير القطري في اليمن: "إن فقدان زميلنا مأساة عميقة لمنظمتنا والمجتمع الإنساني".. "أي خسارة في الأرواح في الخدمة الإنسانية هي مأساة غير مقبولة".

وكانت شرطة تعز أعلنت، قبل قليل، تمكنها من تحديد هوية الجناة.. مؤكدة تسيير حملة أمنية مشتركة لتعقبهم حتى إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للعدالة