استكشاف كويكب يجعل كل سكان الأرض مليارديرات! بيان الأغذية العالمي بشأن مقتل أحد موظفي البرنامج في اليمن أسعار القمح تتراجع 3% .. مالسبب؟ أسقاط طائره مسيره حوثيه محمله بالقذائف المتفجره في رازح بمحافظة صعدة بوفون يقرر اعتزال لعب كرة القدم أجهزة الأمن تعلن تعرفها على هوية مرتكبي جريمة اغتيال الموظف الأممي بتعز الحوثي يوغل في دماء المدنيين بمحافظة الجوف وقبائل «ذو محمد»تنتصر لبني نوف تعليق للحكومة اليمنية على أحداث تعز تفاصيل حادثة الإغتيال.. 6 طلقات انهت حياة موظف أردني في اليمن توجيهات رئاسية عاجلة بعد مقتل أردني في اليمن يعمل في برنامج الغذاء العالمي
وصف برنامج الأغذية العالمي خسارة أحد موظفيه في اليمن، اليوم، بـ"الخسارة العميقة".. معربًا عن حزنه لتأكيد "مقتل أحد الموظفين برصاص مسلحين مجهولين، بعد ظهر يوم الجمعة، في التربة بتعز جنوب غرب اليمن".
وقال البرنامج في بيان: "توفي مؤيد حميدي، وهو مواطن أردني، بعد وقت قصير من نقله إلى المستشفى".
وأشار إلى أن حميدي قدم إلى اليمن مؤخرًا لتولي منصبه الجديد كرئيس لمكتب برنامج الأغذية العالمي في تعز.. لافتًا إلى أنه عمل لدى برنامج الأغذية العالمي لمدة 18 عامًا، بما في ذلك مهمة سابقة في اليمن، وكذلك فترة في السودان وسوريا والعراق.
وقال ريتشارد راجان، ممثل برنامج الأغذية العالمي والمدير القطري في اليمن: "إن فقدان زميلنا مأساة عميقة لمنظمتنا والمجتمع الإنساني".. "أي خسارة في الأرواح في الخدمة الإنسانية هي مأساة غير مقبولة".
وكانت شرطة تعز أعلنت، قبل قليل، تمكنها من تحديد هوية الجناة.. مؤكدة تسيير حملة أمنية مشتركة لتعقبهم حتى إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للعدالة