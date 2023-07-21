أسقاط طائره مسيره حوثيه محمله بالقذائف المتفجره في رازح بمحافظة صعدة

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كشف مصدر عسكري بمحور رازح محافظة صعدة عن تمكن الدفاعات الجوية من اسقاط طائره مسيره محمله بالقذائف المتفجره تابعه للمليشيا الانقلاب الحوثي .
وأضاف المصدر، أن الدفاعات الجوية التابعه ل المحور العسكري أسقطت في الساعة ال6 من مساء الجمعة طائره مسيره محمله بالقذائق اطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه المواقع التي باتت تحت قبضة ابطال المحور بعد تحريرها من تحت سيطرة العدو .
ويعد لجوء مليشيا الانقلاب الحوثيه إلى اطلاق المسيرات المفخخه قبل أن يكون خرقا للهدنه ، فانه أيضا يكشف عن عجز العدو في المواجهة على الأرض في ظل التطورات الراهنه التي تخيب رهاناته وبيان عوراته وسقوط عناصره كاوراق الخريف .