بوفون يقرر اعتزال لعب كرة القدم

الجمعة 21 يوليو-تموز 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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قرر الأسطورة الإيطالية جانلويجي بوفون اعتزال لعب كرة القدم، وذلك حسبما أعلن الصحفي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو اليوم الجمعة.

ويعتبر بوفون (45 سنة) أسطورة في حراسة المرمى، ويلعب حاليًا لفريق بارما ويتبقى موسم في عقده مع النادي.

وتم استبعاد بوفون، من قائمة بارما للمعسكر التدريبي استعدادًا للموسم الجديد، وتخلى عن حلمه الأخير بإعادة بارما للكالتشيو.

وكان أسطورة يوفنتوس والكرة الإيطالية قد أعلن اعتزال اللعب الدولي مع المنتخب الإيطالي في 2018.

ولعب أسطورة حراسة المرمى في يوفنتوس ومنتخب "الأتزوري" 19 مباراة الموسم الماضي مع بارما وتلقى 24 هدفا.

وبدأ بوفون مع بارما، قبل أن ينتقل في 2001 إلى يوفنتوس ويلعب في صفوفه 17 عاما، ثم رحل إلى باريس سان جيرمان موسما واحدا، ليعود بعده إلى "السيدة العجوز" مرة أخرى في 2019، ثم انضم في 2021 إلى بارما (فريق بداياته).

وخلال مسيرته الاحترافية، خاض بطل كأس العالم 2006 مع المنتخب الإيطالي 975 مباراة مع مختلف الأندية الأوروبية، وتلقت شباكه 825 هدفا، ونجح في الخروج بشباك نظيفة في 429 مباراة.