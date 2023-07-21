استكشاف كويكب يجعل كل سكان الأرض مليارديرات! بيان الأغذية العالمي بشأن مقتل أحد موظفي البرنامج في اليمن أسعار القمح تتراجع 3% .. مالسبب؟ أسقاط طائره مسيره حوثيه محمله بالقذائف المتفجره في رازح بمحافظة صعدة بوفون يقرر اعتزال لعب كرة القدم أجهزة الأمن تعلن تعرفها على هوية مرتكبي جريمة اغتيال الموظف الأممي بتعز الحوثي يوغل في دماء المدنيين بمحافظة الجوف وقبائل «ذو محمد»تنتصر لبني نوف تعليق للحكومة اليمنية على أحداث تعز تفاصيل حادثة الإغتيال.. 6 طلقات انهت حياة موظف أردني في اليمن توجيهات رئاسية عاجلة بعد مقتل أردني في اليمن يعمل في برنامج الغذاء العالمي
قرر الأسطورة الإيطالية جانلويجي بوفون اعتزال لعب كرة القدم، وذلك حسبما أعلن الصحفي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو اليوم الجمعة.
ويعتبر بوفون (45 سنة) أسطورة في حراسة المرمى، ويلعب حاليًا لفريق بارما ويتبقى موسم في عقده مع النادي.
وتم استبعاد بوفون، من قائمة بارما للمعسكر التدريبي استعدادًا للموسم الجديد، وتخلى عن حلمه الأخير بإعادة بارما للكالتشيو.
وكان أسطورة يوفنتوس والكرة الإيطالية قد أعلن اعتزال اللعب الدولي مع المنتخب الإيطالي في 2018.
ولعب أسطورة حراسة المرمى في يوفنتوس ومنتخب "الأتزوري" 19 مباراة الموسم الماضي مع بارما وتلقى 24 هدفا.
وبدأ بوفون مع بارما، قبل أن ينتقل في 2001 إلى يوفنتوس ويلعب في صفوفه 17 عاما، ثم رحل إلى باريس سان جيرمان موسما واحدا، ليعود بعده إلى "السيدة العجوز" مرة أخرى في 2019، ثم انضم في 2021 إلى بارما (فريق بداياته).
وخلال مسيرته الاحترافية، خاض بطل كأس العالم 2006 مع المنتخب الإيطالي 975 مباراة مع مختلف الأندية الأوروبية، وتلقت شباكه 825 هدفا، ونجح في الخروج بشباك نظيفة في 429 مباراة.