أجهزة الأمن تعلن تعرفها على هوية مرتكبي جريمة اغتيال الموظف الأممي بتعز

الجمعة 21 يوليو-تموز 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أعلنت الأجهزة الأمنية اليوم الجمعة الموافق 21يوليو تموز إنها تمكنت من التعرف على هوية مرتكبي جريمة الأحداث المؤسفة التي شهدتها تعز وراح ضحيتها موظف أممي وإصابة آخرين

وقال بيان صادر الإعلام الأمني لمحافظة تعز حصل مأرب برس على نسخة منه ، إنها فور تلقيها البلاغ وبعد عملية الحادثة مباشرة تحركت لمكان الجريمة واتخذت الاجراءات حول أدوات الجريمة واستطاعت من خلالها التعرف على هوية المنفذين.

وأكدت تمت توجيهات مدير عام الشرطة العميد منصور الأكحلي لإدارة شرطة مديرية الشمايتين وقيادة قوات الامن الخاصة بمباشرة الاجراءات بالانتشار وملاحقة الجناة، واستخراج مقاطع كاميرات المراقبة.

وأضاف البيان وبعد اجتماع برئاسة مدير عام الشرطة بكل من مدير عام مديرية الشمايتين وقائد قوات الامن الخاصة ومدير شرطة المديرية واركان حرب اللواء الرابع مشاة جلبي لمناقشة ومتابعة الاجراءات المتخذة حيال الواقعة، باشرت القوات الانتشار وإغلاق مداخل المدينة والتعاون لملاحقة مرتكبي الجريمة، مشيرة إلى تشكيل لجان متعددة وغرفة عمليات مشتركة تبقى بحالة انعقاد دائم حتى يتم ضبط الجناة والتحقيق معهم واحالتهم الى القضاء.

نص البيان

الحاقاً بالبيان الأول الصادر من اللجنة الأمنية لمحافظة تعز، والتزاما بموافاة المواطنين بالتفاصيل والمستجدات المتعلقة بالحادثة الإجرامية المؤسفة التي استهدفت مدير برنامج الغذاء العالمي في التربة نوضح الاتي:

تلقت إدارة عام شرطة تعز بلاغا في تمام الساعة الواحدة والنصف بعد ظهر اليوم الجمعة الموافق 21 يوليو 2023م، عن اطلاق نار من قبل شخصين مجهولين يستقلون دراجة نارية على مسؤول برنامج الغذاء العالمي التابع للامم المتحدة مؤيد حميدي البالغ من العمر 50 سنة يحمل جواز سفر اردني امام مطعم الشيباني في مدينة التربة، أدت الى إصابته إصابات بالغة توفي على اثرها بعد إسعافه الى المستشفى كما اصيب شخص آخر يدعى صالح بن صالح الشحطري بإصابات خفيفة غادر المستشفى بعد عمل الاسعافات الأولية له.

وفور تلقي البلاغ تم الآتي:

1- عقدت اللجنة الامنية برئاسة محافظ المحافظة الاستاذ نبيل شمسان اجتماعا طارئاً للوقوف على الحادثة ومتابعة الاجراءات المتخذة.

2- صدرت توجيهات مدير عام الشرطة العميد منصور الأكحلي لإدارة شرطة مديرية الشمايتين وقيادة قوات الامن الخاصة بمباشرة الاجراءات بالانتشار وملاحقة الجناة، واستخراج مقاطع كاميرات المراقبة.

3- من خلال الاجراءات المتخذة تم التعرف على هوية المنفذين للعملية، وتم استخراج أوامر ضبط قهرية بحقهم من النيابة.

4- باشرت الاطقم الأمنية عملية الانتشار و ملاحقتهم واغلاق مداخل المديرية الرئيسية للمديرية.

5- تم تشكيل حملة امنية مشتركة بقيادة مدير عام الشرطة تحركت الى مدينة التربة وانضمت لبقية الاطقم التي تنفذ الانتشار والملاحقة.

6- تم تكليف فريق من الاجهزة الامنية والاستخباراتيه ومكافحة الارهاب للتحقيق في الواقعة.

7- عقد اجتماع برئاسة مدير عام الشرطة بكل من مدير عام مديرية الشمايتين وقائد قوات الامن الخاصة ومدير شرطة المديرية واركان حرب اللواء الرابع مشاة جلبي لمناقشة ومتابعة الاجراءات المتخذة حيال الواقعة.

8- تشكيل غرفة عمليات مشتركة تبقى بحالة انعقاد دائم حتى يتم ضبط الجناة والتحقيق معهم واحالتهم الى القضاء.

وتؤكد اللجنة الامنية والسلطة المحلية بالمحافظة أن الإجراءات مستمرة بكل حزم حتى يتم ضبط الجناة واتخاذ الإجراءات اللازمة لبسط السيطرة الامنية وضبط العناصر المخلة بالامن والاستقرار.

ونؤكد أن محاولات استهداف السكينة والاستقرار وتخويف المنظمات الدولية من العمل في المحافظة لن تنجح ولن يسمح لها ابدا بتحقيق اهدافها .