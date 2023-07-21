الحوثي يوغل في دماء المدنيين بمحافظة الجوف وقبائل «ذو محمد»تنتصر لبني نوف

الجمعة 21 يوليو-تموز 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - عكاض

عدد القراءات 60

فيما تواصل مليشيا الحوثي حصار المدنيين في عدد من قرى محافظة الجوف شمال شرق اليمن، كشفت لجنة حقوقية حكومية أمس ارتكاب المليشيا الحوثية 5945 انتهاكاً بحق المدنيين خلال النصف الأول من عام 2023.

وأفادت لجنة الحقوق والإعلام بمحافظة الجوف بأنها رصدت 17 حالة قتل وإصابة، بينها 3 حالات قتل مباشر، و4 حالات قتل بالألغام، وحالتا إصابة مباشرة بنية القتل، و8 حالات إصابة بالألغام خلال فترة التقرير، مؤكدة أن بين الضحايا أطفال ونساء.

وقال رئيس لجنة الحقوق والإعلام بمحافظة الجوف الدكتور صالح جمالة إن مليشيا الحوثي مستمرة في ممارسة الانتهاكات ضد المواطنين في محافظة الجوف، وإن التقرير النصفي رصد نحو 6 آلاف انتهاك.

وأوضح أن مليشيا الحوثي تقوم منذ خمسة أيام بحصار أهالي منطقة السيل شرق الحزم وترويع السكان والأطفال والنساء بدواع واهية، داعيا المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة إلى إدانة الانتهاكات الحوثية وممارسة الضغوط الكافية لإيقافها.

وفي الوقت الذي تخوض قبائل بني نوف معارك، اندلعت اليوم (الجمعة) معارك بين مليشيا الحوثي وقبائل «ذو محمد»، وبحسب مصادر قبلية فإن الاشتباكات المتقطعة بدأت بهجوم حوثي قبل ثلاثة أيام لكن القبيلة التي تساندها قبائل تسند قبائل آل سالم وتمدها بالسلاح والمقاتلين خرجت اليوم عن بكرة أبيها للدفاع عن أرضها في وجه عصابات الحوثي.

وأشارت المصادر إلى أن المليشيا وقياداتها تسعى للقمع والتنكيل بالقبائل التي ترفض نهج الحوثي أو القتال في صفوفه.