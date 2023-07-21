الحوثي يوغل في دماء المدنيين بمحافظة الجوف وقبائل «ذو محمد»تنتصر لبني نوف تعليق للحكومة اليمنية على أحداث تعز تفاصيل حادثة الإغتيال.. 6 طلقات انهت حياة موظف أردني في اليمن توجيهات رئاسية عاجلة بعد مقتل أردني في اليمن يعمل في برنامج الغذاء العالمي يوليو.. الشهر الأعلى حرارة منذ مئات السنين توقيف مسؤلين أمنيين كبار في تعز واحالتهم الى الرقابة لماذا لا يعقد البرلمان جلساته داخل اليمن؟ البركاني يشكوا العليمي ويدلي باعتراف صريح الامم المتحدة تبدي استعدادها ارسال فريق لمساعدة اليمن في التعافي الاقتصادي قناص حوثي يغتال رجل أعمال في صنعاء والمدير المالي لأكبر شركة استثمارية بقطاع الخدمات الفندقية(تفاصيل) وصول أول رحلة مدنية لطيران اليمنية إلى مطار الغيضة بعد تسعة أعوام من التوقف
فيما تواصل مليشيا الحوثي حصار المدنيين في عدد من قرى محافظة الجوف شمال شرق اليمن، كشفت لجنة حقوقية حكومية أمس ارتكاب المليشيا الحوثية 5945 انتهاكاً بحق المدنيين خلال النصف الأول من عام 2023.
وأفادت لجنة الحقوق والإعلام بمحافظة الجوف بأنها رصدت 17 حالة قتل وإصابة، بينها 3 حالات قتل مباشر، و4 حالات قتل بالألغام، وحالتا إصابة مباشرة بنية القتل، و8 حالات إصابة بالألغام خلال فترة التقرير، مؤكدة أن بين الضحايا أطفال ونساء.
وقال رئيس لجنة الحقوق والإعلام بمحافظة الجوف الدكتور صالح جمالة إن مليشيا الحوثي مستمرة في ممارسة الانتهاكات ضد المواطنين في محافظة الجوف، وإن التقرير النصفي رصد نحو 6 آلاف انتهاك.
وأوضح أن مليشيا الحوثي تقوم منذ خمسة أيام بحصار أهالي منطقة السيل شرق الحزم وترويع السكان والأطفال والنساء بدواع واهية، داعيا المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة إلى إدانة الانتهاكات الحوثية وممارسة الضغوط الكافية لإيقافها.
وفي الوقت الذي تخوض قبائل بني نوف معارك، اندلعت اليوم (الجمعة) معارك بين مليشيا الحوثي وقبائل «ذو محمد»، وبحسب مصادر قبلية فإن الاشتباكات المتقطعة بدأت بهجوم حوثي قبل ثلاثة أيام لكن القبيلة التي تساندها قبائل تسند قبائل آل سالم وتمدها بالسلاح والمقاتلين خرجت اليوم عن بكرة أبيها للدفاع عن أرضها في وجه عصابات الحوثي.
وأشارت المصادر إلى أن المليشيا وقياداتها تسعى للقمع والتنكيل بالقبائل التي ترفض نهج الحوثي أو القتال في صفوفه.