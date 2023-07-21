تعليق للحكومة اليمنية على أحداث تعز

الجمعة 21 يوليو-تموز 2023 الساعة 09 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أكدت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في تعليق لها على أحداثمدينةالتربةبتعز ، أن ما حصل، ظهر اليوم، من استهداف موظف أممي ومواطنين داخل مطعم في مدينة التربة، جريمة ممنهجة تستهدف أمن واستقرار تعز.

جاء ذلك على لسان وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني قال في تدوينة له على منصة التواصل الاجتماعي تويتر: ندين ونستنكر بأشد العبارات الجريمة الإرهابية التي أسفرت عن مقتل أحد موظفي برنامج الغذاء العالمي، وإصابة عدد من المواطنين، في مدينة التربة بمحافظة تعز، والتي تندرج في سياق الاستهداف الممنهج للأمن والاستقرار وتشويه صورة الوضع في المحافظة والمناطق المحررة.

وأضاف: الأجهزة الامنية، وبناء على توجيهات الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، تقوم بعملها، وسيتم خلال الساعات القادمة الكشف عن ملابسات الجريمة وملاحقة الجناة ومن يقف خلفهم، وتقديمهم للعدالة لينالوا عقابهم الرادع.

ونوه بأن الأجهزة الأمنية لن تتوانى عن الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار تعز، وكافة المناطق المحررة