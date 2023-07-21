الحوثي يوغل في دماء المدنيين بمحافظة الجوف وقبائل «ذو محمد»تنتصر لبني نوف تعليق للحكومة اليمنية على أحداث تعز تفاصيل حادثة الإغتيال.. 6 طلقات انهت حياة موظف أردني في اليمن توجيهات رئاسية عاجلة بعد مقتل أردني في اليمن يعمل في برنامج الغذاء العالمي يوليو.. الشهر الأعلى حرارة منذ مئات السنين توقيف مسؤلين أمنيين كبار في تعز واحالتهم الى الرقابة لماذا لا يعقد البرلمان جلساته داخل اليمن؟ البركاني يشكوا العليمي ويدلي باعتراف صريح الامم المتحدة تبدي استعدادها ارسال فريق لمساعدة اليمن في التعافي الاقتصادي قناص حوثي يغتال رجل أعمال في صنعاء والمدير المالي لأكبر شركة استثمارية بقطاع الخدمات الفندقية(تفاصيل) وصول أول رحلة مدنية لطيران اليمنية إلى مطار الغيضة بعد تسعة أعوام من التوقف
أكدت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في تعليق لها على أحداثمدينةالتربةبتعز ، أن ما حصل، ظهر اليوم، من استهداف موظف أممي ومواطنين داخل مطعم في مدينة التربة، جريمة ممنهجة تستهدف أمن واستقرار تعز.
جاء ذلك على لسان وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني قال في تدوينة له على منصة التواصل الاجتماعي تويتر: ندين ونستنكر بأشد العبارات الجريمة الإرهابية التي أسفرت عن مقتل أحد موظفي برنامج الغذاء العالمي، وإصابة عدد من المواطنين، في مدينة التربة بمحافظة تعز، والتي تندرج في سياق الاستهداف الممنهج للأمن والاستقرار وتشويه صورة الوضع في المحافظة والمناطق المحررة.
وأضاف: الأجهزة الامنية، وبناء على توجيهات الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، تقوم بعملها، وسيتم خلال الساعات القادمة الكشف عن ملابسات الجريمة وملاحقة الجناة ومن يقف خلفهم، وتقديمهم للعدالة لينالوا عقابهم الرادع.
ونوه بأن الأجهزة الأمنية لن تتوانى عن الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار تعز، وكافة المناطق المحررة