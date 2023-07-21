تفاصيل حادثة الإغتيال.. 6 طلقات انهت حياة موظف أردني في اليمن

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قتل موظف اجنبي في برنامج الغذاء العالمي WFP يحمل الجنسية الاردنية برصاص مسلح، واصابة آخر يمني الجنسية كان برفقته بعد خروجهم من احد المطاعم في مدينة التربة بمحافظة تعز ،ظهر اليوم الجمعة .
الاغتيال استهدف مدير مكتب برنامج الغذاء العالمي مؤيدي حميدي والذي تم تعيينه حديثاً ، خرج مع أحد الموظفين لتناول الغداء في احد المطاعم في الخط الدائري بمدينة التربة وهناك تم استهدافه بـ 6 طلقات من قبل احد المسلحين الذي كان على متن دراجة نارية .
ياتي هذا الاستهداف الممنهج بعد عودة المنظمات الدولية الى مدينة تعز وافتتاح مقراتها واعادة تصنيفها بالوضع الامن للعمل الاغاثي والانساني .
وخرجت حملة امنية كبيرة من تعز الى التربة لتعزيز الامن في التربة وملاحقة المنفذين والقبض عليهم بالتزامن مع اغلاق جميع المنافذ .
هذا ووجه رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي بملاحقة قتلة الموظف الأممي في تعز مؤكدا التزام الدولة بتأمين وكالات الإغاثة.