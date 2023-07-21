توجيهات رئاسية عاجلة بعد مقتل أردني في اليمن يعمل في برنامج الغذاء العالمي

الجمعة 21 يوليو-تموز 2023 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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وجه رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي بملاحقة قتلة الموظف الأممي في تعز مؤكدا التزام الدولة بتأمين وكالات الإغاثة.

وقالت وكالة سبأ ان رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اطلع من محافظ تعز خلال اتصال هاتفي على المعلومات الأولية التي تشير إلى تحديد هوية منفذ الاعتداء الإجرامي، والإجراءات القانونية المتخذة لملاحقة الجناة وتقديمهم إلى محاكمة عادلة لينالوا عقابهم الرادع.

وأعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه وأعضاء المجلس والحكومة عن خالص تعازيه لعائلة الموظف الأممي، وزملائه.

وأكد التزام الدولة بضمان كافة الإجراءات لانفاذ العدالة، وتأمين موظفي الوكالات الإغاثية في المحافظات المحررة، وتسهيل وصول تدخلاتهم الإنسانية الجليلة إلى جميع مستحقيها في أنحاء البلاد.

من جانبه قال رئيس مجلس النواب اليمني ‏سلطان البركاني ان طعنةٌ غائرةٌ في القلب وجهتها أيادٍ أدمنت الأذى لليمن الذي لم يتعافى من طعنات متوالية بسهامٍ مختلفة، وذلك في تعليقه على اغتيال مواطن اردني في تعز.

واغتال مسلح مجهول اليوم الجمعة رئيس فريق برنامج الغذاء العالمي جنوبي تعز.

وقالت مصادر محلية أن مؤيدي حميدي وهو أردني الجنسية، اغتيل أثناء تناوله طعام الغداء في مطعم بمدينة التربة.

البركاني اضاف قائلا: ما كاد العالم يستجيب لمأساة اليمن الإنسانية ويبدأ أولى الخطوات لتقديم تعز نموذجاً لخروج اليمن من محنته ليقرر أن تكون ملتقىً أممياً نموذجيًا لجهود التنمية … فيستبشر البسطاء والمحرومون …إلا أن قطاع الطرق وعصابات الإرهاب تأبى إلا أن تمارس هواية الدم والدمار باعتدائها هذا اليوم على موظفٍ أمميٍ من مواطني الشقيقة الأردن التي لم تتردد في مؤازرة اليمن سلطةً وشعباً عبر مبادرات لا أجد متسعاً لحصرها.

وتابع : اعتداءٌ لم يسفك دم المواطن الأردني في مدينة التربة فحسب ..بل سفك معه دم كل يمني يشعر بالخيبة والحرج والأسى على هذا المواطن الأردني الذي جاءنا يحمل شجرة القمح والأرز .. فلم يرد المجرمون التحية بمثلها. تعازينا للأردن ملكاً وحكومةً وشعباً ولأسرة الشهيد مشاعر الأسى والحزن. ولا نامت أعين الجبناء.