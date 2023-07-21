لماذا لا يعقد البرلمان جلساته داخل اليمن؟ البركاني يشكوا العليمي ويدلي باعتراف صريح

الجمعة 21 يوليو-تموز 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-بلقيس

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أقر رئيس البرلمان اليمني بفشل كل جهود هيئة رئاسة المجلس في عقد أي اجتماع للمجلس داخل اليمن.

هذا الاعتراف جاء صريحا في رسالة لرئيس مجلس النواب سلطان البركاني .

وكان البرلمان عقد الجلسة الأولى في منتصف أبريل 2019 بمدينة سيئون وفي الثانية وافق على منح الثقة لمجلس القيادة الرئاسي الذي عين بديلا عن الرئيس هادي في أبريل 2022.

البركاني الذي يقيم بين الرياض والقاهرة قال إن مجلسه لم يتمكن من عقد جلساته في أي محافظة محررة.

رسالة البركاني أكدت منع المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات انعقاد جلسات البرلمان في عدن في شهر أغسطس الماضي، مشيرا إلى أن رئيس مجلس القيادة ورئيس الحكومة لم يدعما فكرة انعقاد المجلس في أي منطقة محررة.

تحدث البركاني بخجل عن أسباب عدم تمكن هيئة رئاسة لمجلس من عقد الجلسات، ولم يجرؤ على تسمية الأطراف التي عارضت عقد جلسات المجلس الذي صرح قادة الانتقالي علانية أنهم لن يسمحوا بإجراء أي اجتماع حتى لهيئة رئاسته في أي منطقة تخضع لسيطرة مجلسهم.