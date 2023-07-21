قناص حوثي يغتال رجل أعمال في صنعاء والمدير المالي لأكبر شركة استثمارية بقطاع الخدمات الفندقية(تفاصيل)

الجمعة 21 يوليو-تموز 2023 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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أغتالت رصاصة قناص حوثية طائشة الخميس الموافق20يوليو ، المدير المالي لأكبر شركة استثمارية بقطاع الخدمات الفندقية في اليمن أثناء مروره وسائقه بوسط العاصمة المحتلة صنعاء.

وذكرت مصادر تجارية إن المدير المالي لشركة الوتكنو للخدمات الفندقية فضل قاسم رمضان توفي اليوم بعد تعرضه لرصاصة قناص من أحدى العمارات المطلة على شارع حدة والتي اخترقت الزجاج الامامي للسيارة واستقرت في جوفه فيما نجا سائقه.

وأوضحت أن الرصاصة نوع “حارق – خارق” المحرمة دوليا والتي يستخدمها عادة القناصون المحترفون للتخلص من الهدف انفجرت داخل أحشائه متسببه بتلف كليتيه ووفاته بأحد المستشفيات الخاصة في العاصمة صنعاء .

وأكدت المصادر أن رمضان الذي ينحدر من منطقة بني مسلم بمديرية القفر، محافظة إب تعرض للعديد من المضايقات وكذلك الحال لشركته كغيرها من الشركات التي تحاول المليشيا الحوثية الاستحواذ عليها .

وحذر عدد من المستثمرين والقطاع الخاص في اليمن المقربين من رمضان بسحب استثماراتهم كون البلاد أصبحت بيئة غير آمنة مطالبين المليشيا الحوثية بالكشف عن ملابسات الجريمة وتسليم القاتل المحترف للعدالة