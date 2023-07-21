وصول أول رحلة مدنية لطيران اليمنية إلى مطار الغيضة بعد تسعة أعوام من التوقف

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وصلت اليوم الخميس، أول رحلة مدينة لطيران اليمنية تقل فيها مسافرين مدنيين إلى مطار الغيضة الدولي في محافظة المهرة (شرق اليمن) بعد تسع سنوات من التوقف.
وقالت مصادر ملاحية إن رحلة للخطوط الجوية اليمنية هبطت في مطار الغيضة على متنها مسافرين يمنيين.
وبحسب المصادر فإن رحلة اليمنية وصلت إلى مطار الغيضة قادمة من مطار الريان بمحافظة حضرموت، على متنها 70 راكبا، بينهم محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي ووزير الدفاع محسن الداعري.
ويأتي تدشين أولى الرحلات الجوية عبر مطار الغيضة الدولي بعد تسع سنوات من التوقف منذ اندلاع الحرب، حيث ظل المطار مغلق على الرحلات المدنية واستخدم للأغراض العسكرية للقوات السعودية والإماراتية..