مسؤول حكومي بالجوف يستغيث بمجلس القيادة الرئاسي لإنقاذ قبيلة تتعرض للحصار والبطش الحوثي منذ أيام (رسالة)

الجمعة 21 يوليو-تموز 2023 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس_متابعات خاصة

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طالب مسؤول حكومي في محافظة الجوف الشيخ سنان العراقي مجلس القيادة الرئاسي بسرعة إسناد قبيلة بني نوف أمام غطرسة مليشيات الحوثي.

وقال العراقي وكيل المحافظة في منشور له على صفحته في الفيس بوك رصدة محرر"مأرب برس" : نأمل من فخامتكم سيادة الرئيس نصرة ابنائك بني نوف وإرسال دعم عاجل مادي وعسكري وسريع , نحن في سباق مع الزمن والوضع في الجوف حرج جدا لايحتمل التأخير. واضاف الوكيل العراقي : ننتظر إسنادك لإخوانك وابنائك أبناء قبيلة بني نوف الأبية التي تواجه اليوم حصار وعدوان غاشم من هذه الجماعة الحوثية الإرهابية المارقة , وليس لها قصد الا إذلال هذه القبيلة التي مرغت أنف الحوثي في التراب وأبت الذلة والمسكنة لهذه الجماعة العنصرية السلالية المتغطرسة .

الجدير بالذكر أن مليشيات الحوثي تفرض حصارا جائرا على قبيلة بني نوف وذلك بسبب مقتل أحد قياداتها العسكرية في المحافظة خلال الأيام الماضية.

نص البرقية : الاخ رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي ارفع إلى مقامكم الكريم اجمل التهاني والتبريكات بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1445 , والذي أتمنى من الله العظيم أن يكون عام خير ونصر وتمكين .

سيادة الرئيس نبارك كل خطواتك العظيمة وجهودك الجبارة لخدمة شعبك وأمتك ووطنك , ثقتنا فيك كبيرة وننتظر إسنادك لإخوانك وابنائك أبناء قبيلة بني نوف الأبية التي تواجه اليوم حصار وعدوان غاشم من هذه الجماعة الحوثية الإرهابية المارقة , وليس لها قصد الا إذلال هذه القبيلة التي مرغت أنف الحوثي في التراب وأبت الذلة والمسكنة لهذه الجماعة العنصرية السلالية المتغطرسة . نأمل من فخامتكم سيادة الرئيس نصرة ابنائك بني نوف وإرسال دعم عاجل مادي وعسكري وسريع , نحن في سباق مع الزمن والوضع في الجوف حرج جدا لايحتمل التأخير . ابنكم المخلص / سنان بن عبدالله العراقي وكيل محافظة الجوف .