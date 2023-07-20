مليشيا الحوثي تحاصر مديرية في الجوف منذ خمسة أيام بطوق أمني من جميع الاتجاهات الأمن الغذائي العالمي في خطر.. أسعار القمح ترتفع لليوم الثالث على التوالي أداة جديدة من "غوغل".. تعمل كمساعد شخصي للصحافيين أسباب تعطل واتساب أمس لمدة 15 دقيقة أكبر من برج بيزا المائل.. كوكب يقترب من الأرض دون أن ترصدة ناسا باريس سان جيرمان يعتزم احتكار “مبابي”.. عقد بقيمة خيالية “مدى الحياة” فضيحة جديدة "بطلها" إيتو منظمة حقوقية تدعو مليشيا الحوثي للكف عن التهجير القسري لقبائل بالجوف لماذا لا يحتفل الحوثيون والشيعة برأس السنة الهجرية؟ شاهد السبب رئيس مجلس القيادة الرئاسي يحذر المليشيات الحوثية ويدعو المجتمع الدولي مغادرة حالة الصمت
تواصل مليشيا الحوثي المصنفةإرهابيا والمدعومة من إيران لليوم الخامس على التوالي فرض حصار خانق على المواطنين في مديرية السيل شرق محافظة الجوف. وقالت مصادر خاصة بمأرب برس إن مليشيات الحوثي فرضت طوقا أمنياً من جميع الاتجاهات.
وأكدت المصادر أن مليشيات الحوثي منعت الخروج والدخول للمواطنين من وإلى المديرية ومنعت حتى الحالات المرضيه الحرجه وغير الحرجه من نساء وأطفال وشيوخ قامت مليشيات الحوثي بإرجاعهم يوم أمس من ذهابهم لتلقي العلاج.
وبررت مليشيا الحوثي تصرفاتها إنها تأمن المديرية من تجار الحشيش لكن المواطنيين أكدو أن مليشيا الحوثي أرادت الانتقام من أبناء المحافظة بعد مقتل أحد عناصرها المدعو المطري.
ولفت المواطنين أن مديرية السيل ليس لها أي علاقة بتجار الحشيش وهي غير صالحة لعبور تجارة الحشيش عبرها وانما هذه تصرفات انتقامية رعناء مشيرين إلى ، ان الحشيش يتم تهريبه من خلال نقاطة الامنيه وعلى متن طقوم مشرفيه وليس هذا الامر سر .
وطالب المواطنين المليشيات الحوثية برفع هذا الحصار الخانق على مديرية السيل ومواطنيها فوراً دون قيد او شرط.
ودعا ناشطون من أبناء الجوف عبر صفحاتهم على الفيسبوك رصدها محرر "مأرب برس" جميع منظمات العمل المدني والحقوقي بالوقوف الى جانب.
وطالب الناشط الحقوقي علي بن صالح الهندي المنظمات الأممية والدولية الوقوف الى ابناء منطقة السيل التي تتعرض للحصار منذ مايقارب خمسة ايام وان يكونوا صوتهم في ظل هذا الحصار الذي تفرضه مليشيات الحوثي عليهم منذ خمسة أيام ولا يزال قائم حتى اللحظه.