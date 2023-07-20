أسباب تعطل واتساب أمس لمدة 15 دقيقة

الخميس 20 يوليو-تموز 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أصيب تطبيق “واتساب” بشلل تام في جميع أنحاء العالم، في وقت متأخر من أمس الأربعاء، حيث تعطل التطبيق بشكل كامل، قبل أن يعود بعد 15 دقيقة تقريبًا

وتوقفت خدمة التراسل الفوري واتساب، التابعة لشركة فيسبوك في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وتركيا والمملكة وأجزاء أخرى من العالم.

وعانى الآلاف من مستخدمي التطبيق من عدم القدرة على إرسال أو استلام أي رسائل فورية، مدة أنقطع الخدمة.

عطل عالمي

وبحسب موقع down detector المتخصص في رصد الأعطال، فقد اشتكي العديد من المستخدمين في عدد من دول العالم من المشكلة.

وتصدر هشتاج whats app down منصة تويتر، حيث اتجه العديد من المستخدمين هناك للتعبير عن استيائهم من عطل واتساب.

التطبيق على دراية بالمشكلة

وتوقفت الخدمة عن العمل في حوالي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت جرينتش، وقال متحدث باسم “واتساب” إن التطبيق على دراية بمشكلة انقطاع الخدمة.

وقال المتحدث إنه يتم العمل على حل المشكلة “في أقرب وقت ممكن”، ولم يكشف المتحدث عن الدول التي تأثرت بالانقطاع.

ويأتي هذا الانقطاع في الوقت الذي تعمل فيه الخدمة على تحديث رئيس لتطبيقها، حيث يختبر تطبيق الدردشة ميزة جديدة.

وتسمح التحديثات للمستخدمين بتثبيت المحادثات في الجزء العلوي من القائمة، داخل التطبيق للحفاظ على المحادثات المهمة في أعلى قائمة المحادثات.

الإبلاغ عن التعطل

وبحسب “الحرة”، أبلغ أكثر من 22 ألف مستخدم عن تعطل التطبيق المملوك لشركة ميتا، على موقع “داون ديتيكتور دوت كوم” الذي يتتبع أعطال المواقع الإلكترونية.

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