أكبر من برج بيزا المائل.. كوكب يقترب من الأرض دون أن ترصدة ناسا

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استطاع كويكب التسلل إلى الأرض، دون أن تراه أو ترصده وكالة الفضاء الأميركية “ناسا”.
وتمكن كويكب يدعى “2023 إن تي 1” من الاقتراب إلى مسافة تبعد 62 ألف ميل من الأرض، وهو ما يعادل ربع المسافة ما بين الأرض والقمر في 13 يوليو الجاري.
ولم يتمكن علماء ناسا من اكتشافه إلا بعد يومين من اقترابه من الأرض، لأنه أتى من جهة الشمس وكان محجوباً بالضوء.
حجم وسرعة الكويكب:
ويبلغ قطر الكويكب “2023 إن تي 1” نحو 200 قدم، ويتحرك مبتعدا عن الأرض بسرعة تصل إلى نحو 25 ألف ميل في الساعة.
كما يعتبر أكبر من برج بيزا المائل، وأكبر من نيزك “تشليابنسك” البالغ قطره 60 قدماً، والذي أدى إلى إصابة نحو 1600 شخصا بأضرار عندما دخل الى الغلاف الجوي للأرض قبل 10 سنوات.
وبحسب معلومات من ناسا يعتبر أول من شاهد هذا الكويكب هو مرصد “أطلس جنوب أفريقيا” وهو نظام تلسكوبي مخصص لكشف الكويكبات الخطرة.
ووفق ما يقوله العلماء الذين أكدوا على أن الكويكب يكون خطراً إذا كان قطره أكبر من 459 قدماً واقترب نحو 4.65 مليون ميلاً من كوكب الأرض.