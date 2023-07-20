باريس سان جيرمان يعتزم احتكار “مبابي”.. عقد بقيمة خيالية “مدى الحياة”

الخميس 20 يوليو-تموز 2023 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 286

يرغب فريق "باريس سان جيرمان" الفرنسي في بقاء نجم الفريق كيليان مبابي، الذي ينتهي عقده في يونيو 2024، بأي ثمن، خاصة بعد رحيل أسطورة الأرجنتين ليونيل ميسي.

ويجهز ملاك الفريق عقداً بقيمة خيالية لبقاء اللاعب الشهير مدى الحياة، وفقا لصحيفة "ديفنسا سنترال" الإسبانية.

وأكدت الصحيفة أن ملاك الفريق في قطر يجهزون عقودا تضم بقاء اللاعب مدى الحياة في الفريق، بحيث يضمنون بقاء اللاعب 10 سنوات أو أكثر، على أن تصل قيمة العقد إلى مليار يورو.

مبابي لا يتفاعل مع زملائه في التدريبات

وعلقت صحيفة "ماركا" على مشاركة مبابي في تدريبات الفريق الباريسي، صباح الخميس، وقالت إن مبابي ظهر دخل الملعب رفقة شقيقه الأصغر إيثان، وبدا منعزلا وهادئا، ويكتفي بنظرات حادة، دون التفاعل بشكل طبيعي مع زملائه.

وتنتظر الإدارة الرد النهائي من النجم الفرنسي بشأن المهلة التي منحها له ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لتجديد عقده.

وكان القطري ناصر الخليفي قد وجه رسالة قاسية إلى لاعبي الفريق قبل بداية الموسم الجديد، وقال لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية، إن النادي أكبر من أي شخص "بمن فيهم أنا، وأي شخص لا يريد اللعب أو لا يحترم الفريق فليرحل".