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يواجه الدولي السابق، صامويل إيتو، رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، تهمة التلاعب بنتائج مباريات الدوريات في بلاده.
وكشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن إيتو متهم بمجاملة فريق كاميروني للصعود من الدرجة الثانية لدوري الدرجة الأولى.
وأشارت الصحيفة إلى أن هناك مكالمة هاتفية مسربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لإيتو مع رئيس نادي فيكتوريا يونايتد، يطلب فيها الأخير مساعدة فريقه للصعود للدوري الممتاز.
وأضافت أن فالنتين كواين، رئيس النادي الكاميروني، طلب الالتقاء بإيتو في مقابلة سرية.
ولفتت "ليكيب" إلى أن فريق فيكتوريا يونايتد نجح بالفعل في القفز من المركز الثامن إلى الصدارة، ليصعد للدوري الممتاز في الكاميرون.
وكان الاتحاد لكاميروني لكرة القدم قد أعلن في الثاني من يوليو الماضي، إيقاف 24 حكما بسبب المراهنات والتلاعب بنتائج المباريات في مواجهات الدوري، فضلا عن الكرة الخماسية والشاطئية.
وأشار موقع "BSN sports" إلى أن إيتو يتم التحقيق معه بعد أن وافق على أن يكون سفيرا لشركة مراهنات، وهو ما يتعارض مع لوائح وقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
ويذكر أن صامويل إيتو (42 عاما) يشغل منصب رئيس اتحاد الكرة الكاميروني منذ عام 2021، وذلك بعد عامين من اعتزاله كرة القدم.