منظمة حقوقية تدعو مليشيا الحوثي للكف عن التهجير القسري لقبائل بالجوف

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دعت رايتس رادار جماعةالحوثي للكف عن الممارسات التي دفعت عشرات من قبيلة "ذو زيد" في مديرية برط العنان شمالي غرب محافظة الجوف شمال اليمن للهجرة القسرية. وطالبت بفتح طرق آمنة لوصول المهجرين والنازحين إلى حيث يريدون النزوح بشكل اختياري.
وعبرت عن استغرابها عن الأنباء بشأن منع نقاط تتبع جماعة الحوثي النازحين والمهجربن من الوصول إلى مأرب.
والثلاثاء الماضي، هجرت مليشيا الحوثي عشرات الأسر من قبائل "ذو زيد" من مديرية برط العنان شمالي غرب الجوف، بهدف السيطرة على أراضي القبائل بالقوة. ووفقا للمصادر فإن الأسر التي هجّرتها المليشيا من موطنها الأصلي، حاولت النزوح باتجاه محافظة مأرب، غير أن المليشيا احتجزتهم في نقطة مزويه بالقرب من سوق الاثنين.