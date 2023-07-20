لماذا لا يحتفل الحوثيون والشيعة برأس السنة الهجرية؟ شاهد السبب

الخميس 20 يوليو-تموز 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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على غير عادتها في استغلال المناسبات الدينية لجني الأموال والترويج لخرافاتها وعقائدها الباطلة واستغلالها سياسيًا، فإن جماعة الحوثي الانقلابية التابعة لإيران، لا تحتفل برأس السنة الهجرية، كما تحتفل بذكرى المولد النبوي وخرافة الولاية وغيرها من عشرات المناسبات الطائفية.

وتكتفي الجماعة، ببث خطاب لزعيمها، عبدالملك الحوثي، ينسجم مع خطابات مرجعياته في إيران ولبنان.

وحول أسباب امتناع الجماعة عن الاحتفال برأس السنة الهجرية، يقول العميد الركن، محمد عبدالله الكميم، لإن هذه المناسبة، لا يوجد فيها "ولاية ولا علي ولا الحسنين ولا عبملك الحوثيراني (عبدالملك الحوثي) يقدروا يحشروه في الموضوع". ويضيف: " ولأن فيها ابو بكر الصديق صديقه وصاحبه ورفيقه (الرسول محمد صلى الله عليه وسلم)".

ويرى العميد الكميم كما يرى كثيرون، أن الحوثيين وفرق الشيعة لو احتفلوا وأحيوا مناسبة الهجرة النبوية بكل تفاصيلها، لفند ذلك مزاعمهم حول الولاية وانقلاب الصحابة الكرام، على علي ابن أبي طالب، رضي الله عنه.

كما أن الفاروق عمر ابن الخطاب رضي الله عنه -(هادم إمبراطورية فارس المجوسية)-، هو أول من اعتمد التاريخ الهجري، كما تقول المراجع التاريخية، وفي ذلك، قال عمر رضي الله عنه، بعد توليه الخلافة، إن "الهجرة فرقت بين الحق والباطل، فأرّخوا بها". ومن المعروف، أن الشيعة لا يعترفون بخلافة الشيخين أبا بكر وعمر، بل ذهبت بعض فرق وقيل معظم فرق الشيعة، إلى تكفيرهما وتكيفير العديد من صحابة رسول الله، عليه الصلاة والسلام. الجدير بالذكر، أن الشهر الأول من العام الهجري، (محرم)، يعتبر لدى الشيعة شهر حداد وأحزان وضرب بالسياط والحديد على الأجساد، لتزامنه مع حادثة مقتل الحسين بن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهما.

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