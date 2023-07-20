رئيس مجلس القيادة الرئاسي يحذر المليشيات الحوثية ويدعو المجتمع الدولي مغادرة حالة الصمت

الخميس 20 يوليو-تموز 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس_متابعات خاصة

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دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، المجتمع الدولي إلى مغادرة حالة الصمت إزاء التعنت الحوثي، والاستجابة لتطلعات الشعب اليمني في بناء دولته العصرية وحقها الحصري في احتكار القوة، وضمان مشاركة جميع اليمنيين في صناعة المستقبل المشرق الذي يستحقونه..

جاء ذلك خلال اجتماع عقدة اليوم بحضور جميع أعضائه بينما غاب بعذر عضو المجلس الدكتور عبدالله العليمي.

‏وحذر مجلس القيادة الرئاسي المليشيا الحوثية من التمادي في اعتداءاتها العسكرية، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الانسان، مشيدًا بدور القوات المسلحة والمقاومة الشعبية، وجاهزيتها العالية لردع أي تصعيد، أو مغامرات لتقويض فرص السلام التي يتعاطى معها المجلس والحكومة بكل إيجابية ضمن مساعيهم الحثيثة لتخفيف المعاناة الانسانية التي صنعتها هذه المليشيات الفاشية وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية سبأ.

‏وناقش الاجتماع مستجدات الجهود الاقليمية والدولية لتجديد الهدنة وإحياء العملية السياسية بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنيا واقليميا ودوليا، وبما يضمن إنهاء انقلاب المليشيا الحوثية واستعادة مؤسسات الدولة، والأمن والاستقرار والتنمية والسلام في ربوع الوطن.

‏وأكد المجلس التزامه والحكومة الوفاء بالمسؤوليات الكاملة لتعزيز الاستقرار النقدي والمالي، وتحسين وصول الدولة إلى مواردها العامة، والمضي قدما في الاصلاحات الشاملة المدعومة من المجتمع الدولي. ‏الى ذلك طمأن مجلس القيادة الرئاسي المواطنين بمعالجات لضمان استمرار الوفاء بالالتزامات الحتمية بما في ذلك دفع رواتب الموظفين، والاعتمادات اللازمة لاستيراد السلع الاساسية، بدعم من الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة