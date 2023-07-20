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مأرب تحتفي بزفاف 42 عريساً من أبطال الجيش والمقاومة

الخميس 20 يوليو-تموز 2023 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار
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أقيم في مدينة مأرب اليوم الخميس العرس الجماعي الثاني ل42 عريساً من أبطال الجيش الوطني والمقاومة بأمانة العاصمة نظمه مجلس التعبئة والإسناد الشعبي بدعم ورعاية رئاسة هيئة الأركان العامة.

وفي الاحتفال الكبير الذي حضره نائب رئيس مجلس الشورى عبدالله أبو الغيث وعدد من المسئولين والقيادات العسكرية والشخصيات الاجتماعية وجمع غفير من أهالي العرسان،بارك أبو الغيث زفاف العرسان من أبناء أمانة العاصمة المرابطين في جبهات العزة والكرامة.

مشيدا بما يقدمه المجلس من إسناد مادي ومعنوي وبشري للجيش ودعم ملاحمه البطولية في مواجهة مليشيات الحوثي الإرهابية.

من جهته اعتبر وكيل أول أمانة العاصمة أمين عام مجلس الإسناد عبدالمجيد الجرف" العرس تعبيرا عن قوة وصمود الحاضنة السبئية والاصطفاف الشعبي خلف الجيش الوطني، ودليلاً واضحاً على اعتزازهم بدور وتضحيات الأبطال المرابطين على أعتاب الدولة الاتحادية المنشودة.

هذا ويعد هذا العرس الذي ينظمه "اسناد العاصمة" هو الثاني على التوالي، والعاشر منذ بداية الحرب على مأرب على مستوى كافة الفعاليات والمكونات الشعبية الداعمة للجيش والمقاومة.

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