تحدث عن دعم سعودي إماراتي.. مجلس القيادة الرئاسي يبعث برسالة طمأنة للمواطنين بشأن الوضع الاقتصادي - تفاصيل الأجتماع

الخميس 20 يوليو-تموز 2023 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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طمأن مجلس القيادة الرئاسي المواطنين بمعالجات لضمان استمرار الوفاء بالالتزامات الحتمية بما في ذلك دفع رواتب الموظفين، والاعتمادات اللازمة لاستيراد السلع الاساسية، بدعم من الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الامارات العربية المتحدة.



جاء ذلك خلال اجتماع المجلس، اليوم الخميس، برئاسة الرئيس الدكتور رشاد العليمي، رئيس المجلس، وبحضور أعضائه، عيدروس الزبيدي، سلطان العرادة، طارق صالح، عبدالرحمن المحرمي، وعثمان مجلي، وفرج البحسني، بينما غاب بعذر عضو المجلس الدكتور عبدالله العليمي.



وحذر مجلس القيادة الرئاسي المليشيا الحوثية من التمادي في اعتداءاتها العسكرية، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الانسان.

وأشاد مجلس القيادة بدور القوات المسلحة والمقاومة الشعبية، وجاهزيتها العالية لردع أي تصعيد، أو مغامرات لتقويض فرص السلام التي يتعاطى معها المجلس والحكومة بكل إيجابية ضمن مساعيهم الحثيثة لتخفيف المعاناة الانسانية التي صنعتها هذه المليشيات الفاشية.

ودعا مجلس القيادة، المجتمع الدولي إلى مغادرة حالة الصمت إزاء التعنت الحوثي، والاستجابة لتطلعات الشعب اليمني في بناء دولته العصرية وحقها الحصري في احتكار القوة، وضمان مشاركة جميع اليمنيين في صناعة المستقبل المشرق الذي يستحقونه.

وناقش الاجتماع مستجدات الجهود الاقليمية والدولية لتجديد الهدنة وإحياء العملية السياسية بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنيا واقليميا ودوليا، وبما يضمن إنهاء انقلاب المليشيا الحوثية واستعادة مؤسسات الدولة، والأمن والاستقرار والتنمية والسلام في ربوع الوطن.

وأكد المجلس التزامه والحكومة الوفاء بالمسؤوليات الكاملة لتعزيز الاستقرار النقدي والمالي، وتحسين وصول الدولة إلى مواردها العامة، والمضي قدما في الاصلاحات الشاملة المدعومة من المجتمع الدولي حسب ماذكرت وكالة سبأ الرسمية.