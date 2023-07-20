الحكومة اليمنية: 80% من السكان بحاجة لمساعدات انسانية

الخميس 20 يوليو-تموز 2023 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قالت الحكومة اليمنية، ان نسبة الفقر في البلاد، ارتفعت إلى 80% مع انكماش اقتصادي بنسبة 50%، في ظل الصراع الذي يشهده اليمن منذ تسع سنوات.

جاء ذلك في كلمة وزير التخطيط والتعاون الدولي واعد باذيب، في المنتدى السياسي الرفيع المستوى للعام الجاري 2023م، الذي اختتم أعماله الأربعاء، في مدينة نيويورك الأمريكية.

ودعا باذيب، المجتمع الدولي إلى دعم اليمن لإحلال السلام وتنفيذ برنامج شامل لإعادة الاعمار وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلى التحديات الغير مسبوقة التي تواجه اليمن والتي تمثلت في انقلاب جماعة الحوثي على الدولة واحتلال المؤسسات.

وأشار إلى أن اليمن يواجه أزمة متفاقمة في مختلف المجالات، حيث وصلت نسبة انعدام الأمن الغذائي إلى 60% من السكان، وهناك 80% من السكان يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، فضلاً عن نزوج حوالي 4.3 مليون إنسان ويفتقرون إلى الخدمات الأساسية، كما يواجه البلد ارتفاع المديونية الخارجية وانكماش الاقتصاد بأكثر من 50% من الناتج المحلي، وتراجع الإيرادات العامة، وارتفاع نسبة الفقر إلى حوالي 80%.

ولفت باذيب إلى تفاقم الوضع المالي للحكومة مؤخراً نتيجة استهداف جماعة الحوثي لموانئ تصدير النفط بالطيران المسير، ما أدى إلى تضرر الموانئ وتوقف تصدير النفط الذي يمثل ما نسبته 65% من الإيرادات العامة.