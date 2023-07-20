شملت زيادة المنح الدراسية.. اليمن توقع مع المجر على 3 بروتوكولات في عدة مجالات

الخميس 20 يوليو-تموز 2023 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-وكالات

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وقعت الحكومة اليمنية مع نظيرتها المجرية على ثلاث بروتوكولات في المجالات الدبلوماسية والتعليم والمياه.

وقد عقد وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك،، في العاصمة المجرية بودابست، مباحثات سياسية مع نظيره المجري بيتر سيارتو، واستعرض معه العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها.

ووفق وكالة سبأ، تناول اللقاء، تطورات الأوضاع في اليمن والحرب الاقتصادية المستعرة التي تشنها مليشيا الحوثي للاضرار بالحكومة والشعب اليمني واستمرار رفضها لمساعي السلام والجهود المبذولة لوقف الحرب وما تمارسه المليشيا من انتهاكات بحق الشعب اليمني وخاصة المرأة.

وتطرق اللقاء، للاحتياجات الراهنة لليمن وتعزيز التعاون الثنائي في عدد من القطاعات الحيوية والخدمية.

وجرى خلال اللقاء، التوقيع على ثلاث بروتوكولات في المجالات الدبلوماسية والتعليم العالي والمياه والبيئة، وبرامج دورات تدريبية وتأهيلية للدبلوماسيين اليمنيين و التنسيق والتشاور بين وزارتي الخارجية في البلدين وزيادة عدد المنح الدراسية للطلاب اليمنين من 60 إلى 100 منحة وتقديم مساعدات في مجال المياه والبيئة للمساهمة في حل مشكلة المياه في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظة صنعاء وعدد من المناطق.

كما تم الاتفاق على التعاون في مجال إزالة الألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي على نطاق واسع في البر والبحر وتدريب الجانب اليمني على الوقاية والحماية من المواد المتفجرة.

وفي مجال إعادة الاعمار، وعد الجانب المجري بالتنسيق لهذه المسالة عبر وزارة الخارجية وتوفير التمويل للشركات المجرية لتنفيذ مشاريع لاعادة اعمار اليمن والاستفادة من الخبرة المجرية المكتسبة من اعادة اعمار دول البلقان ومناطق أخرى.

وسياسياً، أكد الجانب المجري وقوف المجر إلى جانب وحدة وأمن وسيادة اليمن ودعمها للحكومة والشعب اليمني في سعيه المشروع لاستعادة حريته وكامل أراضيه من مليشيا الحوثي الإرهابية.

حضر المباحثات من الجانب اليمني القائم بأعمال السفارة اليمنية أحمد عبد الله ناجي، والوفد المرافق لوزير الخارجية وشؤون المغتربين، ومن الجانب المجري سفير المجر لدى اليمن بلاش سيلماشي، وعدد من المسؤولين في وزارة الخارجية المجرية.