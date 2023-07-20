آخر الاخبار

شملت زيادة المنح الدراسية.. اليمن توقع مع المجر على 3 بروتوكولات في عدة مجالات بتمويل سعودي.. مطار دولي في اليمن يعود للخدمة بعد 8 سنوات من التوقف وثائق مسربة تكشف عن فضيحة جديدة للحوثيين وأسماء قيادات الجماعة المتورطين العميد لعكب يظهر من جديد ويتحدث عن المؤامرة التي حيكت في شبوة بعد انهيار اتفاق الحبوب.. تعرف على قائمة الدول الأكثر تضررًا تواجد سعودي غير مسبوق ..تعرف على أكثر الأندية إنفاقا في سوق الانتقالات الصيفية 2023 المواجهة مستمرة بإسرائيل.. ومئات من جنود الاحتياط يرفضون الخدمة الكشف عن 5 مطالب رئيسية.. بوتين سنعود لاتفاق الحبوب حال تلبية شروطنا تركيا وثاني ودولة خليجية بعد السعودية توقعان اتفاقيات بقيمة 50.7 مليار دولار مليشيا الحوثي تواصل إخفاء مدير شركة برودجي في سجونها وتمنع أسرته من زيارته إلى السجن

بتمويل سعودي.. مطار دولي في اليمن يعود للخدمة بعد 8 سنوات من التوقف

الخميس 20 يوليو-تموز 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات
عدد القراءات 529

أعلنت الخطوط الجوية اليمنية انها ستستأنف رحلاتها من مطار عدن إلى مطار الغيضة في محافظة المهرة، شرقي البلاد ابتداء من اليوم الخميس، بعد توقف دام عدة سنوات.

وتنطلق اليوم اول رحلة من عدن إلى مطار الريان في المكلا مركز حضرموت، ومن هناك تنطلق بعد ساعة إلى مطار الغيضة.

وتعد هذه أول رحلة إلى مطار المدينة بعد ثمان سنوات من التوقف في العام ٢٠١٥.

ولم توضح اليمنية طبيعة الرحلات من وإلى المطار ومواعيدها.

وكان "الغيضة" الدولي قد أعيد افتتاحه، نهاية فبراير من العام ٢٠٢٢، وذلك بعد إعادة تأهيله بتمويل من البرنامج السعودي.

ومطلع هذا الاسبوع هنأ رئيس مجلس القيادة الرئيسي رشاد العليمي، أبناء محافظة المهرة، شرقي اليمن، بتدشين الرحلات الجوية الداخلية من وإلى مطار الغيضة في المحافظة.

واعتبر العليمي ذلك"أولوية ظلت محل اهتمام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة على مدى الفترة الماضية، تخفيفا لمعاناة المواطنين، وتهيئة المحافظة لاستثمار فرصها الواعدة في مختلف المجالات".

وأعرب العليمي عن شكره وتقديره للأشقاء في السعودية، "على تدخلاتهم الإنمائية السخية في المحافظة بما في ذلك إعادة تأهيل مطار الغيضة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.

إقراء أيضاً
شملت زيادة المنح الدراسية.. اليمن توقع مع المجر على 3 بروتوكولات في عدة مجالات
وثائق مسربة تكشف عن فضيحة جديدة للحوثيين وأسماء قيادات الجماعة المتورطين
العميد لعكب يظهر من جديد ويتحدث عن المؤامرة التي حيكت في شبوة
مليشيا الحوثي تواصل إخفاء مدير شركة برودجي في سجونها وتمنع أسرته من زيارته إلى ال
ألغام حوثية ومقذوفات تقتل وتصيب "4"أطفال في مأرب والحديدة(أسماء )
مليشيا الحوثي تصفي نجل قيادي تابع لهم شرق محافظة تعز (الاسم_الصورة)
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة أخبار اليمن

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2023 مأرب برس | موقع الأخبار الأول