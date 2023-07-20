بتمويل سعودي.. مطار دولي في اليمن يعود للخدمة بعد 8 سنوات من التوقف

الخميس 20 يوليو-تموز 2023 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أعلنت الخطوط الجوية اليمنية انها ستستأنف رحلاتها من مطار عدن إلى مطار الغيضة في محافظة المهرة، شرقي البلاد ابتداء من اليوم الخميس، بعد توقف دام عدة سنوات.

وتنطلق اليوم اول رحلة من عدن إلى مطار الريان في المكلا مركز حضرموت، ومن هناك تنطلق بعد ساعة إلى مطار الغيضة.

وتعد هذه أول رحلة إلى مطار المدينة بعد ثمان سنوات من التوقف في العام ٢٠١٥.

ولم توضح اليمنية طبيعة الرحلات من وإلى المطار ومواعيدها.

وكان "الغيضة" الدولي قد أعيد افتتاحه، نهاية فبراير من العام ٢٠٢٢، وذلك بعد إعادة تأهيله بتمويل من البرنامج السعودي.

ومطلع هذا الاسبوع هنأ رئيس مجلس القيادة الرئيسي رشاد العليمي، أبناء محافظة المهرة، شرقي اليمن، بتدشين الرحلات الجوية الداخلية من وإلى مطار الغيضة في المحافظة.

واعتبر العليمي ذلك"أولوية ظلت محل اهتمام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة على مدى الفترة الماضية، تخفيفا لمعاناة المواطنين، وتهيئة المحافظة لاستثمار فرصها الواعدة في مختلف المجالات".

وأعرب العليمي عن شكره وتقديره للأشقاء في السعودية، "على تدخلاتهم الإنمائية السخية في المحافظة بما في ذلك إعادة تأهيل مطار الغيضة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.