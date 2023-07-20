تواجد سعودي غير مسبوق ..تعرف على أكثر الأندية إنفاقا في سوق الانتقالات الصيفية 2023

الخميس 20 يوليو-تموز 2023 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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يتصدر الأجواء في عالم كرة القدم الحديث عن انتقالات اللاعبين، ويتداول المتابعون أرقام الصفقات وقدرة الأندية على الإنفاق لضم نجوم جدد.

ويتصدر نادي أرسنال الإنجليزي المشهد كأكثر الأندية إنفاقا، حتى الآن، فى سوق الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك عقب ضم ديكلان رايس أغلى الصفقات التى أبرمها الفريق اللندني على مر التاريخ، بشكل رسمي بعقد طويل الأمد يمتد حتى يونيو 2028.

وبلغت قيمة صفقة انتقال الدولي الإنجليزي ديكلان رايس نجم وست هام إلى أرسنال 105 ملايين إسترليني، ما يعادل 117 مليون يورو، وهي الصفقة الأغلى فى تاريخ المدفعجية.

وتفوق أرسنال على جميع أندية العالم إنفاقا فى الميركاتو الصيفي الحالي، حيث أنفق 226 مليون يورو بفارق كبير عن باريس سان جيرمان الوصيف 155 مليون وتوتنهام الثالث 136 وريال مدريد الرابع 128 .

كما شهدت القائمة تواجد الهلال السعودي في المركز الرابع 120 مليون يورو، وليفربول الخامس 112.

قائمة أكثر 10 أندية إنفاقا في سوق الانتقالات الصيفي حتى الآن:

1- أرسنال 226 مليون يورو.

2- باريس سان جيرمان 155 مليون يورو

3- توتنهام 136 مليون يورو

4- ريال مدريد 128 مليون يورو

5- الهلال 120 مليون يورو

6- ليفربول 112 مليون يورو

7- لايبزيغ 111 مليون يورو

8- تشيلسي 97 مليون يورو

9- يوفنتوس 77 مليون يورو

10- نيوكاسل يونايتد 72 مليون يورو