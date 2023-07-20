مليشيا الحوثي تواصل إخفاء مدير شركة برودجي في سجونها وتمنع أسرته من زيارته إلى السجن

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منعت مليشيا الحوثي، أسرة مدير شركة برودجي سيستمر المختطف عدنان الحرازي، من زيارته في سجونها بالعاصمة صنعاء.
وقالت "ندى قاسم" زوجة مدير شركة برودجي في منشور لها على صفحتها بفيسبوك، بأنه لم يسمح لها ولأسرته بزيارة عدنان منذ اخر زيارة في ١٤/٦/٢٠٢٣. وأشارت إلى أن الأسرة منعت من الزيارة أثناء عيد الأضحى بذريعة أن القيادات الحوثية في إجازة العيد، مشيرة إلى أن منعهم من الزيارة لم تعرف أسبابه.
وأضافت زوجة الحرازي، بأنها حصلت على إذن مسبق للزيارة الخميس الماضي، غير أنه لما حان وقت الزيارة وقدمت "ندى قاسم" مع أطفاله وشقيقته لزيارته للإطمئنان عليه وعلى وضعه الصحي، تم منعهم من الزيارة.
وختمت بالقول: "كمواطنين في هذه البلاد اصبحنا نفتقر لأبسط حقوقنا الانسانية التي كفلها لنا القانون و لا اقول سوى لا حول و لا قوة الا بالله و الله المستعان".
ويواصل مدير شركة برودجي سيستمز، إضرابه عن الطعام منذ عشرة أيام في سجون مليشيا الحوثي بصنعاء، إحتجاجا على إستمرار اختطافه وعدم الإفراج عنه منذ يناير الماضي.