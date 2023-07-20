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قتل وأصيب أربعة أطفال، في محافظتي مأرب والحديدة، جراء انفجار مقذوفات والغام من مخلفات مليشيات المصنفةإرهابيا.
وقال المرصد اليمني للألغام، إن طفلين شقيقين هما عبدالحميد صالح صبـر 7 أعوام، و تواضـع صالح صبـر 8 أعوام، قتلا، نتيجة انفجار جسم حربي في مخيم السويداء للنازحين بمحافظة مأرب.
كما أصيب الطفل عمر خالد صبـر 8 سنوات، بجروح بليغة بسبب الانفجار. وفي الحديدة، قتل طفل نتيجة انفجار عبوة ناسفة مموهة أثناء رعيه للماشية في منطقة "الجاح" بمديرية بيت الفقيه جنوب محافظة الحديدة.
وتسببت الألغام التي زرعتها مليشيا الحوثي الإرهابية في عدة محافظات يمنية، بمقتل وإصابة آلاف المدنيين خلال سنوات الحرب، وفق احصائيات حقوقية.
وتقول بعض التقديرات إن الحوثيين زرعوا أكثر من مليون لغم أرضي، منذ بدء الحرب، ما جعل اليمن "أكبر دولة ملغومة" منذ الحرب العالمية الثانية.