مليشيا الحوثي تصفي نجل قيادي تابع لهم شرق محافظة تعز (الاسم_الصورة)

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أقدمت جماعة الحوثي على تصفية نجل شقيق القيادي المتحوث عبدالوالي الجابري، في إحدى البلدات بمديرية دمنة خدير جنوب شرق محافظة تعز.
وقالت مصادر محلية إن جماعة الحوثي قامت بتصفية الشاب "أنور عبدالخالق الجابري" وزميله "أنس العلياني" في إحدى النقاط التابعة لها في مديرية خدير بعد مشادات كلامية متعلقة بعملية تهريب كان يقوم بها انور الجابري وفق ما اوردة موقع"الموقع بوست.
وأضافت المصادر أن مديرية خدير تشهد توترا غير مسبوق بعد تصفية الجابري وزميله من قبل جماعة الحوثي. ويعد المدعو عبدالوالي الجابري قائد اللواء 115 مشاة التابع لجماعة الحوثي، وأبرز القيادات التي سهلت لجماعة الحوثي عملية اجتياح مديرية المسراخ في عام 2015.